Щось в лісі здохне: пєсков визнав величезні втрати рф в Україні

Сьогодні, 04:02 Переглядів: 245

Прес-секретар президента рф путіна визнав, що росія зазнає значних втрат в Україні. Про це Пєсков заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Журналіст зазначив, що росія втратила тисячі солдатів, 6 генералів, сотні танків і запитав, чи не приниження це для РФ.

Пєсков заперечив: «Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається». Він додав, що «майже все» було сприйнято журналістом неправильно.

Водночас на уточнювальне запитання журналіста про те, чи втратила рф тисячі своїх людей у цій війні, пєсков сказав: «Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас».