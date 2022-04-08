Щось в лісі здохне: пєсков визнав величезні втрати рф в Україні

Назвав це «великою трагедією»
Прес-секретар президента рф путіна визнав, що росія зазнає значних втрат в Україні. Про це Пєсков заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.
Журналіст зазначив, що росія втратила тисячі солдатів, 6 генералів, сотні танків і запитав, чи не приниження це для РФ.
Пєсков заперечив: «Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається». Він додав, що «майже все» було сприйнято журналістом неправильно.
Водночас на уточнювальне запитання журналіста про те, чи втратила рф тисячі своїх людей у цій війні, пєсков сказав: «Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас».
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер