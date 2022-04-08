На Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну та 78-річну бабусю

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На Каховському водосховищі з «Градів» обстріляли човен з цивільними

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти зґвалтували на Херсонщині вагітну 16-річну дівчину та 78-річну бабусю. На Каховському водосховищі росіяни обстріляли човен з цивільними - 4 убитих, серед них дитина, і 2-є зниклих безвісти. Розстріляли на воді «Градами». На відстані 70 метрів від берега.

Вілкул вважає, що окупанти знали, що там мирні люди, але розстріляли їх ракетами: «Це - військовий злочин, це - Гаазький трибунал».

Також, за його словами, збройні сили успішно б'ють ворога на далеких підступах до Кривого Рогу, однак у межах Кривого Рогу впали уламки ворожої ракети, внаслідок чого одна людина не важко пошкодила ногу.