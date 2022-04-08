Адвокат диктаторів у Гаазі розповів, як заарештувати путіна

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 963

У Гаазі заговорили про ордер на арешт володимира путіна через військові злочини армії рф на території України. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Постанову про арешт має виписати міжнародний суд і отримати її буде простіше, ніж виграти справу по суті.

Доведення того, що командування було в курсі дій солдат, з точки зору міжнародного права - остання цеглина у фундаменті справи, де вже є покази свідків і докази з місця подій.

Юрист Олександр Кноуп, який останні двадцять років у Гаазі захищає диктаторів і генералів, звинувачуваних у геноциді і злочинах проти людяності, не вірить у те, що путіна доправлять у Нідерланди для дачі свідчень до остаточної поразки росії.

Він розповів про дієвіший варіант щодо того, як можна дістати путіна.

- Головний прокурор, якщо він схиляється до того, що воєнні злочини були скоєні і обвинувачення може їх пов’язати з російською армією і її командуванням, він може попросити суддів виписати міжнародний ордер на арешт. По-перше, для цього не потрібна присутність обвинуваченого у залі суду. До того ж доказова база, необхідна для такого рішення, незначна у порівнянні з самим судовим процесом, - пояснив юрист.

Зазначається, що якщо міжнародні судді видадуть ордер на арешт путіна, то його будуть зобов’язані заарештувати у кожній із ста двадцяти трьох країн-учасниць римського статуту, що зробить рф ще більш токсичною для усього світу.