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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росія переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму - Резніков

Сьогодні, 06:05 Переглядів: 399

 

Війська концентрують для потужної атаки на Півдні та Сході

Росія змінила тактику і переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму. Про це йдеться у зверненні міністра оборони України Олексія Резнікова до держав-партнерів України.

- Російських окупантів відкинуто від нашої столиці – Києва. Закінчується звільнення від російських солдат Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей. Але ситуація залишається надзвичайно складною. Особливо – на півдні та сході нашої держави. Росія концентрує сили для потужної атаки, - зазначив очільник Міноборони.

Він наголосив, що Україна виграла перший раунд війни, коли велися інтенсивні контактні бої з застосуванням десанту, піхоти і бронетехніки.

- Бо наша армія добре навчена і надзвичайно мотивована. Один наш боєць вартує 10 росіян. Нам вдалося зупинити Росію багато в чому завдяки тій зброї, яку ми отримали від партнерів. Хочу подякувати за це. Проте Росія зробила висновки і змінила тактику. Вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму, - заявив Резніков.

За його словами, кількість контактних боїв зменшується, ворог завдає ракетних ударів, застосовує авіацію, масово використовує системи РСЗО і далекобійну артилерію, знищує наші мирні міста.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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