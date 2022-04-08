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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

В Україні ліквідували 55 десантників елітного полку ВДВ

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 80

 

Земля бетоном!

В Україні загинули 55 російських військових. Про це пише телеграм-канал Важные истори.

Це військовослужбовці 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького казачего полку, який дислокується у Ставрополі. Серед загиблих є, зокрема, командир полку та кілька командирів роти.

Журналісти спромоглися ідентифікувати деяких військових. Серед них полковник Костянтин Зізевський, командир розвідроти Олександр Лисенко, командир танкової роти Нурмагомед Гаджимагомедов та інші чоловіки.

Їхню загибель підтверджували представники російських органів влади, путін посмертно нагородив Гаджимагомедова званням Героя Росії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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