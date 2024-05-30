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За порушення правил військового обліку жінок теж штрафуватимуть — Кременчуцький РТЦК

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 655 Коментарів: 1

 

Стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані мають жінки віком від 18 до 60 років певних спеціальностей

Протягом 60 днів з дня набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ), усі військовозобов’язані мають оновити свої облікові дані. Це можна зробити в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), ЦНАПі, або електронному кабінеті (додаток «Резерв+»). Цей термін закінчується 16 липня. За несвоєчасне уточнення облікових даних передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 (порушення правил військового обліку) КУпАП у вигляді штрафу. Розмір штрафу нещодавно був значно підвищений — під час дії воєнного стану він становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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Чи можуть на таку суму оштрафувати військовозобов’язаних жінок? Під час ексклюзивного інтерв’ю з начальником Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирославом Волковим наше видання поставило йому це питання.

— Так, їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ, — пояснив Мирослав Волков.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Він зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

— Жінки, які добровільно йдуть на військову службу за контрактом чи за мобілізацією у нашому районі є. Ми їх направляємо у навчальні центри ЗСУ, — додав начальник РТЦК.

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Мирослав Волков також пояснив, кому з військовозобов’язаних жінок під час уточнення своїх облікових даних не потрібно проходити ВЛК.

— У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ, — сказав очільник РТЦК.

Отже, військовозобов’язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.

 

Жінок-медиків не братимуть на роботу без військового квитка та обліку у ТЦК

Зазначимо, що починаючи з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери віком від 18 до 60 років зобов’язані ставати на військовий облік в ТЦК та СП. Жінки з іншими спеціальностями, які пов’язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

При цьому взяти на облік можуть лише тих жінок, які придатні до проходження служби за станом здоров’я — за визначенням військово-лікарської комісії. Це передбачено правилами військового обліку, затвердженими постановою Кабміну № 1487.

Нещодавно з цих правил виключили норму, за якою жінки-медики могли влаштовуватися на роботу без військових квитків. Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» ухвалив Кабінет Міністрів України 16 травня.

Відтепер жінки-медики не зможуть влаштуватися на роботу без військового квитка та якщо вони не перебувають на обліку у ТЦК та СП.

У зазначеному Порядку є норма, за якою керівники установ мають самостійно повідомити ТЦК про працівниць, які мають медичну або фармацевтичну освіту і не перебувають на військовому обліку.

Непрацевлаштовані жінки з медичною освітою мають самі прибути до ТЦК та стати на військовий облік.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби. А записатися на уточнення військово-облікових даних до Кременчуцького РТЦК та СП можна в електронній черзі.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП військовий облік штрафи військовозобов'язані медики жінки
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Коментарі: 1

4 439
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:04

Оо , супер тепер добавте в ті черги ще жінок, ото буде дупа повна🤣. Шо б зелені не робили , все через дупло.....


6 1

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