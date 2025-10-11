Військовослужбовці та ветерани війни можуть безоплатно отримати сучасні слухові апарати

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Здоров'я, Війна, Соціальний захист

Військовослужбовці та ветерани війни можуть безоплатно отримати сучасні слухові апарати

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 101

 

В Україні реалізується державна програма безоплатного забезпечення слуховими апаратами військовослужбовців та ветеранів, які мають порушення слуху

Проблеми зі слухом доволі частий наслідок виконання бойових завдань на передовій. Попри те, що їх не видно зовні, порушення слуху можуть суттєво впливати на комунікацію, психологічний стан та якість життя.

Щоб підтримати захисників і захисниць, у межах державного контракту вже закуплено понад 24 400 сучасних слухових апаратів OTICON (Данія). Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Ці пристрої повертають можливість спілкуватися, працювати, взаємодіяти з близькими та відчувати себе впевненіше.

Хто може отримати слуховий апарат безкоштовно:

  • ветерани й ветеранки війни;
  • військовослужбовці з порушенням слуху — навіть без встановленої інвалідності.

Як отримати слуховий апарат

Крок 1. Зверніться до сімейного лікаря (або терапевта/педіатра) — отримайте направлення до сурдолога.

Крок 2. Пройдіть обстеження у сурдолога та отримайте медичний висновок.

Крок 3. Оберіть медзаклад, який працює за програмою.

Крок 4. Подайте документи:

  • паспорт громадянина України;
  • посвідчення ветерана або інший підтвердний документ;
  • направлення від лікаря;
  • висновок ВЛК (для військових) або витяг ЕКОПФО / МСЕК (за наявності);
  • аудіограма від сурдолога;
  • довідка про ІПН (за наявності).

Крок 5. Пройдіть індивідуальний підбір і налаштування пристрою.

Крок 6. Отримайте слуховий апарат і інструкції з догляду.

Якщо вам відмовили або виникли питання — телефонуйте на «гарячу лінію» МОЗ: 0 800 505 201

У Кременчуці військовослужбовцю ледь не відмовили у безоплатному проїзді через посвідчення ветерана в «Дії»

Нагадаємо, нещодавно ми писали де ветерани можуть безоплатно отримати консультацію фахівця з професійної адаптації.

Ми також повідомляли, що в Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни.

А з 1-го жовтня стартував черговий етап приймання заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт». За цією програмою учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять. Приймання заяв на виплату цієї грошової допомоги проходить у застосунку «Дія», для чого потрібно зробити лише декілька кліків, і гроші протягом декількох днів надійдуть на цільовий рахунок. Приймання заявок триває до 20 жовтня.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів слуховой аппарат ветерани війни військовослужбовці безоплатно
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх