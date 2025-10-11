Військовослужбовці та ветерани війни можуть безоплатно отримати сучасні слухові апарати

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 101

В Україні реалізується державна програма безоплатного забезпечення слуховими апаратами військовослужбовців та ветеранів, які мають порушення слуху

Проблеми зі слухом доволі частий наслідок виконання бойових завдань на передовій. Попри те, що їх не видно зовні, порушення слуху можуть суттєво впливати на комунікацію, психологічний стан та якість життя.

Щоб підтримати захисників і захисниць, у межах державного контракту вже закуплено понад 24 400 сучасних слухових апаратів OTICON (Данія). Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Ці пристрої повертають можливість спілкуватися, працювати, взаємодіяти з близькими та відчувати себе впевненіше.

Хто може отримати слуховий апарат безкоштовно:

ветерани й ветеранки війни;

військовослужбовці з порушенням слуху — навіть без встановленої інвалідності.

Як отримати слуховий апарат

Крок 1. Зверніться до сімейного лікаря (або терапевта/педіатра) — отримайте направлення до сурдолога.

Крок 2. Пройдіть обстеження у сурдолога та отримайте медичний висновок.

Крок 3. Оберіть медзаклад, який працює за програмою.

Крок 4. Подайте документи:

паспорт громадянина України;

посвідчення ветерана або інший підтвердний документ;

направлення від лікаря;

висновок ВЛК (для військових) або витяг ЕКОПФО / МСЕК (за наявності);

аудіограма від сурдолога;

довідка про ІПН (за наявності).

Крок 5. Пройдіть індивідуальний підбір і налаштування пристрою.

Крок 6. Отримайте слуховий апарат і інструкції з догляду.

Якщо вам відмовили або виникли питання — телефонуйте на «гарячу лінію» МОЗ: 0 800 505 201

У Кременчуці військовослужбовцю ледь не відмовили у безоплатному проїзді через посвідчення ветерана в «Дії»

Нагадаємо, нещодавно ми писали де ветерани можуть безоплатно отримати консультацію фахівця з професійної адаптації.

Ми також повідомляли, що в Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни.

А з 1-го жовтня стартував черговий етап приймання заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт». За цією програмою учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять. Приймання заяв на виплату цієї грошової допомоги проходить у застосунку «Дія», для чого потрібно зробити лише декілька кліків, і гроші протягом декількох днів надійдуть на цільовий рахунок. Приймання заявок триває до 20 жовтня.