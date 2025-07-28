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В Україні у червні середня зарплата зросла на 2000 грн: з якої суми сплачено страхові внески до ПФУ

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 417

 

Пенсійний фонд підрахував нову планку середньої зарплати українців

Пенсійний фонд України повідомив, що середня зарплата в Україні у червні зросла майже на 2000 грн. Мова йде про середню заробітну плату, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії.

Зазначається, що у червні 2025 року середня зарплата становила 22 336 грн 81 копійку. У травні середня зарплата становила 20 355 грн 40 коп.

Розрахунок показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, здійснюється Пенсійним фондом України за інформацією Державної податкової служби України. До зазначеної інформації, зокрема, належать дані звітності страхувальників про заробітну плату (дохід), на яку нараховується єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб — підприємців, а також в осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

 

Коли середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч гривень — прогноз уряду

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що за прогнозами Кабміну у 2025 році середня зарплата в Україні становитиме 24 389 грн. Про це йдеться у Бюджетній декларації на 2026−2028 роки, яка схвалена урядом. За три найближчі роки вона може досягти 40 тисяч грн.

Раніше ми писали, що за даними Держстату середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла до 23 460 грн. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що середні розміри зарплат чиновників центральних органів у червні цього року зросли до майже 60 тисяч гривень та розповіли, кому в Києві платять найбільше.

Раніше ми повідомляли, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік

Ми також повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Зарплати топпосадовців пропонують обмежити розміром виплат військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях

Раніше ми розповідали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ середня зарплата
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