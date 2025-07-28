Спортсмен з Кременчука виборов ще одну медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 303

У Тараса Кузика вже є «золото»

Кременчуцький спортсмен Тарас Кузик виборов «бронзу» на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів і молоді. Він став третім у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Про це повідомили у Федерації каное України 27 липня.

Тарас Кузик брав участь у змаганнях разом з львів’янином Володимиром Савчиним.

Нагадаємо, Тарас Кузик виборов золоту медаль у каное-четвірці на дистанції 500 м. Чемпіонат тривавав у португальському місті Монтемор-о-Вельо. Українська збірна була представлена 34 спортсменами, які стартували в 32-х видах програми. Очолив команду головний тренер національної збірної команди України Юрій Чебан.