Волонтерська перезарядка: час для тих, хто не має часу для себе

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У неділю, 27 липня, у Кременчуці в студії «ПАЗЛ» вперше відбувся захід, що об’єднав волонтерів, людей, які без втоми допомагають ЗСУ й весь вільний час присвячують підтримці військових

— Повномасштабна війна триває четвертий рік. Весь цей час наші волонтери працюють на допомогу фронту: плетуть сітки, готують домашні смаколики, збирають гроші. Це звичайні люди, які обрали для себе волонтерський рух. Варто визнати, що весь вільний час вони присвячують саме цій роботі — на себе часу вони не знаходять. Це призводить до психологічної втоми, вигорання, — каже кременчуцька психологиня Ірина Неграш.

Саме для того, щоб допомогти «перезарядитися», трошки відпочити, дати можливість поспілкуватися один з одним, й були задумані такі зустрічі.

— В нашому місці багато волонтерських осередків, де щоденно працюють сотні людей. Запрошую всіх поєднуватися до «волонтерської перезарядки». В неділю була перша зустріч, але вони стануть регулярними. Пам’ятайте, ресурс завжди треба поповнювати. Бо турбота про себе — це теж волонтерство. Для власної душі, — підкреслює психологиня.

Телефон для запису +38067-531-42-39.