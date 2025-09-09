На Полтавщині лісівники випустили в природу 140 фазанів

Лісівники ДП «Ліси України» на Полтавщині провели осінній випуск фазанів. Працівники Приміського лісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» випустили у природні угіддя Лубенського району 140 молодих птахів.
Фазанів звичайних вирощують у лісництві вже понад сім років. Тут діє повний цикл розведення: інкубатор, кімната для утримання пташенят, вольєри для адаптації. Птахів годують зерновими культурами та зеленими кормами.
Щороку восени у природне середовище випускають близько 150–200 голів. Нині в господарстві залишаються ще 60 птахів маточного поголів’я, які навесні дадуть нове потомство.
Два роки тому 190 фазанів випустили у мисливські угіддя Полтавщини.
Нагадаємо, на період дії воєнного стану в Полтавській області заборонене полювання та відвідування лісів.
