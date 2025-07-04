На Полтавщині лісівники вирощують фазанів для відновлення популяції у дикій природі

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 191

Поблизу Лубен, у Приміському лісництві ДП «Ліси України» розводять фазанів для подальшого випуску у природу. У вольєрах нині налічується близько 75 особин основного маточного поголів’я. Про це «Слобожанський лісовий офіс» повідомив у Facebook.

Розведення розпочинається навесні — з відбору яєць. Цього року для інкубації заклали 400 яєць. Пташенята вилуплюються на 24-25 день. Єгері стежать за температурою, вологістю та загальним станом в інкубаторі. Згодом фазанят переміщують у так звані брудери — спеціальні ящики з підігрівом, де вони отримують необхідне лікування й вітаміни.

— Фазан — вибаглива птиця, тому ми регулярно вакцинуємо молодняк. Маємо вже значний досвід, тож після наших вольєрів птахи добре приживаються у дикій природі, — зазначають у лісництві.

На 20–25 день пташенят переселяють у вуличний вольєр для адаптації. У ньому облаштовані годівниці, водойма та природне укриття. Раціон — переважно зернові культури, ряска й трава.

У віці п’яти місяців фазанів випускають у природу. Цьогоріч планують поповнити природну популяцію 200–250 головами мисливського фазана.

Вольєрне господарство доступне для відвідувачів — охочі можуть побачити процес вирощування на власні очі.

Нагадаємо, що два роки тому 190 фазанів випустили у мисливські угіддя Полтавщини