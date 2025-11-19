НАБУ розслідує будівництво укріплень, замовником яких була Полтавська ОВА

Національне антикорупційне бюро веде кілька кримінальних проваджень, пов’язаних із будівництвом оборонних споруд, яке замовляла Полтавська обласна військова адміністрація. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив директор бюро Семен Кривонос.
За його словами, детективи встановлюють коло причетних до можливих зловживань. У межах розслідування вже провели низку слідчих дій та аналізують роль кожного посадовця, зокрема керівництва адміністрації на той час.
На початку вересня народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською обласною військовою адміністрацією фортифікацій на Донеччині. Железняк вказує, зокрема, на зв’язок підрядника «Енкі констракшн», що опікувалось будівництвом конструкцій з екскерівництвом обласної адміністрації — «настільки тісні, що оформлювати липові документи чиновникам Полтавської ОВА допомагає сам засновник фірми, яку найняли будувати фортифікації».
У розслідуванні описали роботу фірми-прокладки «Прімум Актив», у якої купувались будматеріали, і можливі переплати на кілька десятків мільйонів гривень, а також про оформлення необґрунтованих додаткових і фіктивних послуг та матеріалів. У відео також вказали на стан захисних споруд і недоліки будівництва.
У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:
Він також зазначив, що «усі кошториси проходили ретельну перевірку незалежними експертами, які не виявили порушень. додатково була проведена експертиза Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, яка підтвердила правильність виконаних робіт».
Зазначимо, що мова йде про 16 закупівель Полтавської ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. У період з лютого по березень 2024 року обласний департамент оприлюднив тендери на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму понад 372 млн гривень. З державного бюджету для Полтавської області на будівництво захисних споруд виділили 221 млн 626 тисяч гривень.
Наприкінці 2024-го стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідувало можливе розкрадання бюджетних коштів, що виділялись на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Як було вказано в ухвалі суду, чиновники департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації завдали збитків бюджету, ймовірно, на понад 3 млн гривень.
4 вересня у Верховній Раді Пронін прокоментував розслідування депутата Железняка. За його словами, інформація про втрату позицій через неякісні укріплення не відповідає дійсності — ці рубежі тримають Збройні сили України.
Посадовець підкреслив, що всі ціни на будівельні роботи затвердила «Укрдержбудекспертиза». Хід будівництва контролювали представники військової адміністрації Донецької області, військові інженери Міноборони, правоохоронці та Полтавська ОВА. Додатково залучались фахівців Національного наукового центру ім. Бокаріуса, які підтвердили обсяги, якість та вартість робіт.
Компанія «Енкі Констракшн», яка будувала фортифікації на Донеччині, опікувалась підвищенням енергоефективності будівель у Кременчуці.
У вересні «Кременчуцький Телеграф» побував на місці будівництва фортифікацій, які фігурують у справі.
У жовтні Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт техніки, вилученої під час обшуку у фігуранта кримінального провадження, що стосується будівництва Полтавською облвійськадміністрацією фортифікацій.
