У Кременчуці чоловік застрелив співмешканця матері

Подія сталася ввечері у квартирі на Молодіжному

5 жовтня близько 23.00 у квартирі багатоповерхівки на Молодіжному у Кременчуці вбили чоловіка. За інформацією поліції Полтавщини, 26-річний місцевий під час конфлікту вистрелив у 41-річного співмешканця матері. Потерпілий отримав смертельні поранення — він помер під час проведення реанімаційних заходів.

Правоохоронці затримали зловмисника. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Розслідування здійснюється за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України).

