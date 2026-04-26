26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції — одна з найбільших техногенних аварій в історії людства. Вибух на четвертому енергоблоці ЧАЕС спричинив масштабне радіоактивне забруднення, а ліквідація наслідків катастрофи тривала роками та вимагала участі сотень тисяч людей.

До 40-х роковин трагедії журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з одним із ліквідаторів — Іваном Багном зі Світловодська, який у 1987 році працював у зоні відчуження. Він провів там 100 днів, щодня виїжджаючи до станції та перебуваючи у 30-кілометровій зоні.

Іван Багно потрапив у зону відчуження 18 липня в 1987 році — через рік після аварії на Чорнобильській АЕС. Він провів там рівно 100 днів — у 30-кілометровій зоні, працюючи водієм при штабі та щодня виїжджаючи на станцію (до реактора).

На момент самої катастрофи він був удома. Згадує той день стримано:

«Я був дома… і дощ був. Ну, наче як дурниця… по телевізору ж показують — демонстрація, все, ніби нічого страшного».

Втім, швидко стало зрозуміло, що ситуація значно серйозніша — почалася масова евакуація, колони техніки вивозили людей із Прип’яті та навколишніх сіл.

У зоні він фактично працював поруч із керівництвом.

«Я був, так би мовити — лівою рукою чи правою. Тільки я сержант при генерал-майору».

Його завданням були щоденні виїзди — на станцію, між підрозділами, які займалися дезактивацією.

«Я ж постійно на станції… майже кожний день», — каже він.

Робота виглядала звичною, але відбувалася в умовах, де небезпеку неможливо побачити.

«Це ж не та війна, що зараз. Це невидима війна. Там снаряди видно, а тут — ні».

Про реальні наслідки радіації тоді не попереджали: «Ісключєно було, абсолютно».

Водночас він розумів, що перебуває в небезпечному середовищі: «Бур’ян там світить, яблуні… земля дихає».

Сам Чорнобиль запам’ятався йому не вибухом, а тишею.

«У Чорнобилі людей немає. Все безхозне».

Порожні будинки, покинуті села, техніка, яка зносила заражені оселі.

«По три, по п’ять машин ішло… зносили будинки, потом зачищали все. Найстрашніше було дивитись як з даху скидали той графіт».

Втім, навіть там залишалися люди.

«Були такі… і корови, і кози були», — згадує він.

Серед військових тоді не було повного розуміння причин аварії. Іван розповідає, що між собою керівники обговорювали різні версії, зокрема і про можливу диверсію.

«Були такі розмови… але відкрито ніхто не говорив».

Рівень радіації вимірювали, але приладів було мало, всього два нормальні японські дозиметри.

«Були такі, як авторучки», — каже він.

І додає, що не виключає спеціального заниження показників.

За офіційними даними, зафіксованими у військовому квитку, Іван Багно отримав дозу опромінення 4,82 рентгена, це приблизно 48,2 мЗв (мілізіверт). Для розуміння: допустима річна доза для населення становить близько 1–5 мЗв. Він належить до ліквідаторів 2-ї категорії — тих, хто працював у зоні відчуження у 1986–1987 роках.

Втім, навіть маючи запис у військовому квитку, підтвердити ці дані було непросто. За його словами, для цього потрібно було звертатися до архівів у Києві. Але там, каже, відповіли, що документи знищені. Причина — нібито через радіаційне забруднення самих паперів.

Найважче, за його словами, — це наслідки, які проявляються з часом. «Коли одразу не болить — нічого. А потом вже відчуваєш наслідки». Багатьох із тих, з ким він служив, уже немає.

«Дуже багато людей вже їх немає».

Іван також згадує про тих, хто працював безпосередньо на найбільш небезпечних ділянках — і як швидко це давалося взнаки:

«Люди два тижні — і все. Кров з носа, з вух… Привіт. Уже було зрозуміло, що з людиною діла не буде. Це я бачив».

Каже, такі випадки не були поодинокими, особливо серед тих, хто займався дезактивацією найбільш забруднених ділянок.

«Розкид графіту був серйозний… хватало там всім», — додає він.

Після повернення ліквідаторів обов’язково обстежували. «Да, обов’язково… кожний рік медичне». Одразу після зони він відчув зміни в організмі: «В мене дуже змінився тиск… дистонія була».

Про підтримку від держави говорить стримано: «Дуже слаба, майже ніяка». Його дружина розповідає, що для отримання деяких пільг доводилося додатково збирати документи та підтвердження.

«Мені як друга категорія — на дві пачки масла вистачало», — додає він.

У 2021 році Іван Багно отримав пам’ятну медаль до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. А вже цього року, до 40-ї річниці, йому мають вручити ще одну відзнаку.

Сьогодні Чорнобиль для нього — це не місце для туризму. «Я б сказав — мертва зона». До популярних екскурсій ставиться стримано:

«Люди їдуть подивитися… але там немає нічого хорошого».

Попри пережите, він каже просто і без пафосу: «Ну, треба було комусь це робити».

І додає свою формулу життя:

«На Бога надійся, сам не плошай… будемо якось кріпитися».

