Міський голова Кременчука Віталій Малецький пояснив, чому місто планує витратити 2,5 млн грн на закупівлю дерев і кущів. За його словами, йдеться про гроші екологічного фонду, які можна використовувати лише на відповідні природоохоронні та благоустроєві заходи. Про це він сказав під час засідання виконавчого комітету 23 квітня.

— Це кошти екологічного фонду. Їх не можна використовувати на зарплати бюджетникам, комунальникам. Для того, щоб у місті поновлювати ті місця, де дерева досягли вікової межі або були знесені під час будівельних робіт, місту потрібні зелені насадження, — сказав Малецький.

За словами мера, цьогоріч витрати на озеленення зменшили порівняно з попередніми роками. Він додав, що ці гроші мають спрямувати на оновлення зелених зон і благоустрій уже наявних місць відпочинку.

Малецький також розповів, що озеленення планують у ветеранському просторі та парку Студентському, де мають відновлювати насадження. Крім того, КП «Благоустрій Кременчука» виростило у власних теплицях близько 50 тисяч одиниць розсади.

Мер додав, що у місті розглядають можливість створити власний розсадник декоративних рослин, зокрема невеликих кущів. За його словами, це може зменшити потребу у закупівлях частини рослин у майбутньому.

Додамо, що у квітні у Кременчуці склалася напружена ситуація з виплатою зарплат працівникам бюджетної галузі.

Що передувало

13 квітня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» підписало договір на закупівлю розсадницької продукції на 2,5 млн грн. Постачальником став ФОП Сергій Степанов. Серед найдорожчих позицій у закупівлі — клени, тополі, платани, катальпи та лаванда. Постачання рослин має тривати з квітня до жовтня 2026 року.

За даними Clarity Project та YouControl, Сергій Степанов зареєстрував ФОП у 2018 році в Олександрії, основний вид діяльності — вирощування інших однорічних і дворічних культур. З 2019 року має договорів з держзамовниками на понад 20 мільйонів гривень. Найбільше за сумою — з КП «Благоустрій Кременчука». Зв’язки підприємця через історію змін контактних даних ведуть до ще одного кременчуцького підприємця Кирила Погрібного, як стверджують джерела редакції, сина Андрія Погрібного, генерального директора ТОВ «Голландські троянди». Фірма тісно співпрацює з міською владою, часто вигравала тендери на постачання квітів і дерев, про що «Кременчуцький Телеграф» писав раніше. Сам Андрій Погрібний був заступником міського голови.