У заступника начальника Полтавського ОТЦК не конфіскують квартиру, яку визнали необґрунтованим активом

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 1 487

Фахівці НАЗК довели, що мати посадовця купила квартиру за 2 млн грн, хоча власних коштів на таку покупку не мала. У січні суд визнав квартиру необґрунтованим активом та ухвалив її стягнення у дохід держави

У заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Котюха не конфісковуватимуть трикімнатну квартиру у центрі Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, яку раніше суд визнав необґрунтованим активом. Про це стало відомо із постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України від 12 травня.

Наразі у відкритому доступі є лише резолютивна частина постанови, проте вже в ній зазначено, що Апеляційна палата ВАКСу скасувала попереднє рішення від 20 січня 2025 року та ухвалила нове, відповідно до якого у повному обсязі відмовила у задоволенні позову прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання квартири необґрунтованим активом та її стягнення у дохід держави.

Повний текст рішення буде оприлюднений у відкритому доступі 19 травня.

Що відомо про необґрунтовані активи полковника Котюха

У січні колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання квартири необґрунтованим активом та його стягнення в дохід держави. Формально майно належить матері чоловіка, але фактично використовує його сам Котюх разом із родиною.

Вперше інформація про необґрунтовані активи військовослужбовця з’явилася у жовтні 2023 року — фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) встановили, що у травні того року Котюх придбав автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн гривень. Того ж місяця його мати купила квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.

За даними НАЗК, площа квартири становить 97,7 кв. м, а придбана була за кошти Котюха. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн гривень.

У серпні 2024 року Спеціальна антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на понад 1,9 млн грн.

У жовтні 2024 року з’явилася інформація, що ВАКС призначив до розгляду по суті позов прокурора САП щодо визнання активів необґрунтованими та їх конфіскації у дохід держави.

У Полтавському ОТЦК тоді намагалися спростувати інформацію стосовно позову до Котюха, аргументуючи це тим, що інформації про нього до установи не надходило.

Проте журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували тоді відкриті судові джерела і знайшли ухвалу ВАКС, де позивачем зазначена САП, а відповідачами — Котюх та його мати. В ухвалі йшлося про те, що суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 21 листопада 2024 року. Під час засідання має відбутися допит чотирьох свідків.