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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуці затримали рибного браконьєра: чоловік «нарибалив» на 136 тис. грн

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 260

 

Ще одного браконьєра правоохоронці затримали у Пирятині

У Кременчуці в акваторії Кам’янського водосховища правоохоронці днями затримали чергового рибного браконьєра. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

За попередніми даними, затримали порушника на Гребній базі (вул. Чумацький Шлях, 20). Рибалка незаконно виловлював рибу сітками. Спіймати він встиг сазанів, лящів, карасів сріблястих, окунів та краснопірку. Розмір завданих рибному господарству збитків склав 135 тисяч 990 гривень.

 

Ще одного браконьєра інспектори рибоохоронпатруля затримали у Пирятині в акваторії річки Удай, в заповідній зоні Національного природного парку «Пирятинський». Рибалка із дерев’яного човна за допомогою мисинової сітки наловив 25 екземплярів краснопірки. Збитків такою риболовлею чоловік завдав природі на 109 тисяч 200 гривень.

 

В обох випадках на рибалок правоохоронці склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У них конфіскували рибу та знаряддя лову, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу для фіксування злочинів та порушення кримінальних проваджень.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині затримали двох рибалок, які наловили риби на понад 300 тис. грн. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: риба браконьєри браконьєрство
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