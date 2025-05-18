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Європейський суд перевіряє законність передачі Кременчуцького НПЗ державі

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 805 Коментарів: 2

 

Колишні акціонери Укртатнафти вважають, що примусове відчуження заводу було безпідставним, тож почали оскаржувати його у судах

Європейський суд почав перевірку законності передачі державі Кременчуцького нафтопереробного заводу. Про це пише видання УНІАН з посиланням на адвоката Валерія Кострюкова.

У листопаді 2022 року рішенням ставки Верховного Головнокомандувача та наказами Командування сил логістики Збройних Сил України у державну власність як військове майно передали акції низки українських підприємств. Одним з них стало ПАТ «Укртатнафта», яка володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом — Кременчуцьким НПЗ.

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Тоді багато експертів ставило під сумнів законність такого відчуження як в розрізі порушення процедури примусового відчуження, так і в розрізі неможливості «мобілізовувати» акції підприємств як військового майна, зазначаючи, що в перспективі це може лише зашкодити державі.

Адвокат зазначає: із законністю примусового відчуження акцій не погодились і колишні акціонери Укртатнафти. Вони вважають його безпідставним, незаконним та здійсненим з низкою процедурних порушень, а тому почали його оскарження в судах.

І ось сьогодні вже з’являється інформація, що таке оскарження вийшло на міжнародний рівень та вже розглядається Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ). Зокрема, ЄСПЛ визнав прийнятними відповідні скарги компаній-акціонерів Укртатнафти — Caformena Holdings Ltd та Besato Consulting LTD. Це означає, що ЄСПЛ визнав свої повноваження на розгляд вказаних скарг, а тому останнє слово в спорі щодо оцінки законності передачі державі акцій Укртатнафти саме за цим міжнародним судом, — пояснив Валерій Кострюков.

Нагадаємо, процедура передачі Кременчуцького НПЗ у власність держави відбулася після того, як з'явилася інформація про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Так слідство встановило, що протягом 2019-2022 років службові особи декількох підприємств ймовірно занизили податкові зобов’язання з акцизного податку. Зокрема, приховували та не відображали у податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. За інформацією БЕБ, ухилення від сплати податків може становити понад 700 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: НПЗ перевірка Укртатнафта
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Коментарі: 2

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zzzzzz:
Сьогодні, 19:28

Бєня зараз ще компенсацію наколядує🤣🤣. Цирк триває


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Andron777:
Сьогодні, 19:39

О, почалось... А коли прилетіло то куди повтікали акціАньЄри? Сказали шо немає коштів на відбудову, а тепер згадали?


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