Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:45
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 19 травня, у деяких районах Кременчука планово вимикатимуть світло. Про це інформують у компанії «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
- вул. Велика Набережна;
- вул. Велика Набережна, 41-57.
З 8.00 до 17.00
- пров. Вишневий, 46;
- вул. Господарська, 1-38;
- вул. Господарська, 6-38;
- пров. Господарський, 3-10А;
- пров. Господарський, 5-10А;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- вул. Іллі Ткаченка, 32А-59;
- пров. Квітки Цісик, 2-8;
- пров. Композитора Вербицького, 3А,5;
- пров. Композитора Вербицького, 3А,5;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров. Кохнівський, 3,3А;
- вул. Лікаря Парнети, 12А-67;
- вул. Лікаря Парнети дитяча поліклініка;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
- вул. Максима Кривоноса, 52-75А;
- вул. Махоркова, 4-20;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Небесної Сотні, 66А,66В,66Г;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Салганна, 4-65;
- вул. Тараса Шевченка, 76-105/14;
- вул. Щаслива, 33;
- вул. Щаслива, 33;
- пров. Шосейний, 8,10;
- пров. Щемиловський, 3-28;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- туп. Автозаводський, 11,2;
- пров. Чорнобаївський, 40А,60Б;
- вул. Віри Холодної, 33-62;
- вул. Романа Шухевича, 11-36;
- вул. Ірпінська, 7-14;
- вул. Платухіна, 20-37;
- туп. Юнатів, 1-7;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9,23.
З 8.00 до 19.00
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- вул. Євгена Патона, 25;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
- вул. Ярова, 1-7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
З 8.00 до 20.00
- вул. Джерельна, 3-19;
- вул. Каштанова, 1-22;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки, 11,104,110,118;
- пров. Рівненський, 13А-25;
- вул. Сергія Кульчинського, 16-49;
- туп. Степовий, 1-9;
- пров. Вербовий, 2,4.
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