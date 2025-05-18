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Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 335

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 19 травня, у деяких районах Кременчука планово вимикатимуть світло. Про це інформують у компанії «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00

  • вул. Велика Набережна;
  • вул. Велика Набережна, 41-57.

З 8.00 до 17.00

  • пров. Вишневий, 46;
  • вул. Господарська, 1-38;
  • вул. Господарська, 6-38;
  • пров. Господарський, 3-10А;
  • пров. Господарський, 5-10А;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Івана Багряного, 3-21;
  • вул. Іллі Ткаченка, 32А-59;
  • пров. Квітки Цісик, 2-8;
  • пров. Композитора Вербицького, 3А,5;
  • пров. Композитора Вербицького, 3А,5;
  • вул. Карпенка-Карого, 22-60;
  • вул. Кохнівська, 44-62;
  • пров. Кохнівський, 3,3А;
  • вул. Лікаря Парнети, 12А-67;
  • вул. Лікаря Парнети дитяча поліклініка;
  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
  • вул. Максима Кривоноса, 52-75А;
  • вул. Махоркова, 4-20;
  • пров. Межовий, 1-30;
  • вул. Небесної Сотні, 66А,66В,66Г;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. Салганна, 4-65;
  • вул. Тараса Шевченка, 76-105/14;
  • вул. Щаслива, 33;
  • вул. Щаслива, 33;
  • пров. Шосейний, 8,10;
  • пров. Щемиловський, 3-28;
  • вул. Автозаводська, 11-32;
  • туп. Автозаводський, 11,2;
  • пров. Чорнобаївський, 40А,60Б;
  • вул. Віри Холодної, 33-62;
  • вул. Романа Шухевича, 11-36;
  • вул. Ірпінська, 7-14;
  • вул. Платухіна, 20-37;
  • туп. Юнатів, 1-7;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9,23.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • вул. Євгена Патона, 25;
  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
  • вул. Ярова, 1-7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Соснівка.

З 8.00 до 20.00

  • вул. Джерельна, 3-19;
  • вул. Каштанова, 1-22;
  • вул. Козацька, 61/31-94А;
  • просп. Лесі Українки, 11,104,110,118;
  • пров. Рівненський, 13А-25;
  • вул. Сергія Кульчинського, 16-49;
  • туп. Степовий, 1-9;
  • пров. Вербовий, 2,4.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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