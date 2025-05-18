Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 19 травня, у деяких районах Кременчука планово вимикатимуть світло. Про це інформують у компанії «Полтаваобленерго». З 5.30 до 18.00 вул. Велика Набережна;

вул. Велика Набережна, 41-57. З 8.00 до 17.00 пров. Вишневий, 46;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Господарська, 6-38;

пров. Господарський, 3-10А;

пров. Господарський, 5-10А;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Івана Багряного, 3-21;

вул. Іллі Ткаченка, 32А-59;

пров. Квітки Цісик, 2-8;

пров. Композитора Вербицького, 3А,5;

пров. Композитора Вербицького, 3А,5;

вул. Карпенка-Карого, 22-60;

вул. Кохнівська, 44-62;

пров. Кохнівський, 3,3А;

вул. Лікаря Парнети, 12А-67;

вул. Лікаря Парнети дитяча поліклініка;

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;

вул. Максима Кривоноса, 52-75А;

вул. Махоркова, 4-20;

пров. Межовий, 1-30;

вул. Небесної Сотні, 66А,66В,66Г;

вул. Нижня, 1-28;

вул. Салганна, 4-65;

вул. Тараса Шевченка, 76-105/14;

вул. Щаслива, 33;

вул. Щаслива, 33;

пров. Шосейний, 8,10;

пров. Щемиловський, 3-28;

вул. Автозаводська, 11-32;

туп. Автозаводський, 11,2;

пров. Чорнобаївський, 40А,60Б;

вул. Віри Холодної, 33-62;

вул. Романа Шухевича, 11-36;

вул. Ірпінська, 7-14;

вул. Платухіна, 20-37;

туп. Юнатів, 1-7;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9,23. З 8.00 до 19.00 вул. Горліс-Горського, 3-10;

вул. Євгена Патона, 25;

вул. Київська, 64-121;

вул. Олексія Древаля, 182/1-186;

просп. Полтавський, 277/2-281;

пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;

вул. Ярова, 1-7;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

с. Придніпрянське;

с. Соснівка. З 8.00 до 20.00 вул. Джерельна, 3-19;

вул. Каштанова, 1-22;

вул. Козацька, 61/31-94А;

просп. Лесі Українки, 11,104,110,118;

пров. Рівненський, 13А-25;

вул. Сергія Кульчинського, 16-49;

туп. Степовий, 1-9;

пров. Вербовий, 2,4.

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