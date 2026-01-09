Уночі російська армія атакувала Україну 36 ракетами та 242 БпЛА – Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 207 Коментарів: 2

У ніч на 9 січня (з 19.30 8 січня) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

Основний напрямок удару — Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу — 36 ракет та 242 БпЛА різних типів. З них:

242 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них — «Шахеди»);

13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» (райони пусків — Брянська обл., РФ);

22 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл., РФ).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:

226 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);

8 балістичних «Іскандер-М/С-400»;

10 крилатих ракет «Калібр».

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

