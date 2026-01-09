ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Уночі російська армія атакувала Україну 36 ракетами та 242 БпЛА – Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 207 Коментарів: 2

 

Силами ППО збито та подавлено 244 повітряні цілі противника

У ніч на 9 січня (з 19.30 8 січня) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

Основний напрямок удару — Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу — 36 ракет та 242 БпЛА різних типів. З них:

  • 242 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них — «Шахеди»);
  • 13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» (райони пусків — Брянська обл., РФ);
  • 22 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • 1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл., РФ).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:

  • 226 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);
  • 8 балістичних «Іскандер-М/С-400»;
  • 10 крилатих ракет «Калібр».

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

  

Нагадаємо, ми писали що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти та опублікували телефони відповідальних у Кременчуці.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО ракети БПЛА Шахеди
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 581
evil:
Сьогодні, 09:45

А стратегічна авіація не відстрілялась. Хоча повністю споряджена за інформацією моніторингових каналів. То найближчим часом повтор буде ....


1 1
5 481
zzzzzz:
Сьогодні, 11:05

Шо там куколди з оон зібрались вже про застосування мбр біля кордону нато?


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх