Уночі російська армія атакувала Україну 36 ракетами та 242 БпЛА – Повітряні сили ЗСУ

Силами ППО збито та подавлено 244 повітряні цілі противника
У ніч на 9 січня (з 19.30 8 січня) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.
Основний напрямок удару — Київщина.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу — 36 ракет та 242 БпЛА різних типів. З них:
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:
Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.
