Сьогодні вночі протиповітряна оборона збила 161 російський БпЛА із 162-х, що атакували Україну

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 137

Зафіксовані влучання одного БпЛА та падіння уламків збитих дронів на 9 локаціях на Одещині та Київщині

У ніч на 4 серпня (із 19.30 3-го серпня) російська армія атакувала Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел РФ), Гвардійське — ТОТ Криму, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 «Кинджал». Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 російський БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовані влучання одного БпЛА та падіння уламків збитих дронів на 9 локаціях на Одещині та Київщині.

Нагадаємо, учора в Україні відзначали День Повітряних сил ЗСУ. Учора Президент України призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ.