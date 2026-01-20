Вводиться в дію закон про прозорість, відкритість та публічний контроль за роботою органів влади

Він гарантує прозорість роботи державних і місцевих органів влади та відкритий доступ громадян і медіа до інформації про їхню діяльність
Сьогодні, 20 січня 2026 року, вводиться в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа і журналістів та забезпечення права громадян на доступ до інформації» (№ 4212-IX). Він гарантує прозорість роботи державних і місцевих органів влади та відкритий доступ громадян і медіа до інформації про їхню діяльність. Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.
Цим законом, зокрема:
Кременчук у переліку «непрозорих» міст, де влада обмежує мешканців у доступі до інформації
У повідомлені зазначено, що введений в дію закон № 4212-IX узгоджується з визначальними міжнародними принципами та стандартами публічності та доступності публічної інформації, що закріплені, зокрема у:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.