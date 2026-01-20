ГО "Захист держави"
Вводиться в дію закон про прозорість, відкритість та публічний контроль за роботою органів влади

Він гарантує прозорість роботи державних і місцевих органів влади та відкритий доступ громадян і медіа до інформації про їхню діяльність

Сьогодні, 20 січня 2026 року, вводиться в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа і журналістів та забезпечення права громадян на доступ до інформації» (№ 4212-IX). Він гарантує прозорість роботи державних і місцевих органів влади та відкритий доступ громадян і медіа до інформації про їхню діяльність. Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.
Цим законом, зокрема:

  • запроваджено додаткові гарантії відкритості та гласності роботи парламентських комітетів, передбачено проведення відкритих засідань із забезпеченням трансляцій або розміщення їх відеозаписів не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання комітету;
  • розширено та уточнено гарантії професійної діяльності журналістів, працівників медіа, представників громадських організацій, зокрема забезпечено право на дистанційне відвідування відкритих засідань комітетів, які проводяться у режимі відеоконференції;
  • посилено прозорість діяльності органів місцевого самоврядування, гарантовано відкритість сесій місцевих рад і право присутніх на фіксацію їх перебігу;
  • удосконалено механізми доступу громадян до публічної інформації та оприлюднення офіційних документів.

Кременчук у переліку «непрозорих» міст, де влада обмежує мешканців у доступі до інформації

У повідомлені зазначено, що введений в дію закон № 4212-IX узгоджується з визначальними міжнародними принципами та стандартами публічності та доступності публічної інформації, що закріплені, зокрема у:

  • статті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Європейської конвенції з прав людини);
  • статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права;
  • Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.
Автор: Віктор Крук
Теги: закон прозорість влада доступність інформація
