«За гроші так»: у Кременчуці показали суперкомедію всесвітньо відомого режисера

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 151

Вчора, 8 січня, у міському палаці культури Кременчука відбувся показ спектаклю «За гроші так» від MODERN THEATR. Суперкомедія у постановці всесвітньо відомого режисера Дмитра Рачковського зібрала не надто велику кількість глядачів, однак це жодним чином не вплинуло на атмосферу вечора. У залі панувала камерність і відчуття живого, щирого контакту між акторами та публікою.

Суперкомедія розповідає про витончених жінок-аферисток, які перетворили полювання на заможних чоловіків на мистецтво. В центрі сюжету — красуні, що зваблюють багатіїв, даруючи їм ілюзію кохання, але зникають разом із вмістом їхніх гаманців.

Гра виконавців, динамічний сюжет і влучні діалоги подарували присутнім справжнє естетичне задоволення.

Попри невелику аудиторію, вистава була сприйнята дуже тепло. Глядачі уважно стежили за розвитком подій на сцені, реагували на жарти та емоційні моменти, а наприкінці нагородили акторів щирими оплесками.