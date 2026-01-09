 «За гроші так»: у Кременчуці показали суперкомедію всесвітньо відомого режисера

Гра виконавців, динамічний сюжет і влучні діалоги подарували присутнім справжнє естетичне задоволення
Вчора, 8 січня, у міському палаці культури Кременчука відбувся показ спектаклю «За гроші так» від MODERN THEATR. Суперкомедія у постановці всесвітньо відомого режисера Дмитра Рачковського зібрала не надто велику кількість глядачів, однак це жодним чином не вплинуло на атмосферу вечора. У залі панувала камерність і відчуття живого, щирого контакту між акторами та публікою.
Суперкомедія розповідає про витончених жінок-аферисток, які перетворили полювання на заможних чоловіків на мистецтво. В центрі сюжету — красуні, що зваблюють багатіїв, даруючи їм ілюзію кохання, але зникають разом із вмістом їхніх гаманців.
Гра виконавців, динамічний сюжет і влучні діалоги подарували присутнім справжнє естетичне задоволення.
Попри невелику аудиторію, вистава була сприйнята дуже тепло. Глядачі уважно стежили за розвитком подій на сцені, реагували на жарти та емоційні моменти, а наприкінці нагородили акторів щирими оплесками.
