«Все це фейк і шахраї»: начальник КРВА про дзвінки підприємцям з проханням перерахувати гроші

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 95

Олександр Аленін зазначив, що усі офіційні повідомлення від РВА здійснюються з офіційних телефонів та через офіційний сайт

Шахраї продовжують телефонувати підприємцям від імені начальника Кременчуцької райвійськадміністрації та просити перерахувати кошти ніби-то на допомогу Збройним силам України. Про це розповів очільник РВА Олександр Аленін після вручення нагород рідним загиблих військовослужбовців.

— Хотів би звернутися до підприємців, до аграріїв, до представників бізнесу. Шахраї знову активізувалися, і від мого імені з телефонів, які мені не належать, телефонують і вимагають кошти на потреби ЗСУ. Це все фейк, це все шахраї, — заявив Аленін.