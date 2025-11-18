«Все це фейк і шахраї»: начальник КРВА про дзвінки підприємцям з проханням перерахувати гроші

Олександр Аленін зазначив, що усі офіційні повідомлення від РВА здійснюються з офіційних телефонів та через офіційний сайт
Шахраї продовжують телефонувати підприємцям від імені начальника Кременчуцької райвійськадміністрації та просити перерахувати кошти ніби-то на допомогу Збройним силам України. Про це розповів очільник РВА Олександр Аленін після вручення нагород рідним загиблих військовослужбовців.
За його словами, Кременчуцька райвійськадміністрація має офіційний сайт та офіційні номери телефонів, тож уся інформація може йти тільки з цих офіційних джерел.
Також він наголосив, що у разі отримання таких повідомлень краще звернутися до РВА за уточненням, а тоді повідомляти про шахрайські схеми до правоохоронних органів.
Нагадаємо, цьогоріч шахраї від імені КРВА просили «допомогу» у фірми дружини першого віцемера Кременчука.
