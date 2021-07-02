«ТелеграфЪ» визначив найвлучнішого та найневдалішого коментатора червня

Вчора, 13:36 Переглядів: 96

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Десятий місяць поспіль (ну, майже) ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.





Найвлучнішим коментатором місяця став vortex - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо його до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За червень він написав 20 коментарів, і зібрав ними 420 лайків. Ось найбільш оцінений коментар:

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі s2e7r8g. Його коментарям також присвоєний відповідний значок. За червень він написав всього 3 коментаря і зібрав ними 114 дизлайків. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:

Ось кого ми відзначили у вересні, жовтні, листопаді, грудні, січні, лютому, березні та квітні.