Кременчужанина, що стріляв у Барбарисі «посадили»...

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 027 Коментарів: 1

Кременчужанина, який восени минулого року вчинив стрілянину на літньому майданчику в барі «Barbaris» вирішилі «посадити», щоправда на іспитовий термін.

Згідно з даними вироку, суд встановив порушнику спокою іспитовий строк 1 (один) рік, поклавши відповідно до ст. 76 КК України обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

За даними суду, 19 вересня минулого року близько 16 год. 30 хв., чоловік, перебравши зі спиртним, спочатку почав лаятися з охороною закладу, а потім, дістав револьвер «Корнет-С» і почав безладно стріляти, створюючи реальну загрозу життю та здоров'ю відвідувачів закладу.

З вироком суду порушник порядку погодився, щоправда він може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Полтавського Апеляційного суду через Автозаводський районний суд м. Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.