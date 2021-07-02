У Кременчуці медогляди для вступу у виші будуть безкоштовними для абітурієнтів: які часи прийому

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 427 Коментарів: 1

До 16 липня вузькі фахівці прийматимуть по дві години у день замість однієї

Випускники, які мають пройти медкомісії для вступу у виші, зможуть зробити це у Кременчуці безкоштовно. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа.

Також він пояснив, що тут справа у реформаторських підходах Національної служби здоров'я України до оплати амбулаторно-поліклінічних послуг – до пакету входять тільки консультації вузьких спеціалістів виключно після направлення сімейного лікаря.

- НСЗУ вважає, що всі профогляди мають бути на платній основі. А ми такого допустити для школярів і майбутніх студентів не можемо, - каже пан Середа.

Тому ухвалили рішення, що абітурієнти зможуть без направлення від сімейного лікаря потрапити на медогляд до вузьких фахівців. Натомість лікарі з 5 липня у найближчі 2 тижні (до 16 липня, доки буде йти вступна кампанія) будуть приймати на годину більше (тобто не одну, а дві години). Це буде зранку – з 8.00 до 10.00 або з 9.00 до 11.00 (дізнайтеся у своєму медзакладі).

Варто зазначити: якщо містяни проходитимуть профогляди на роботу, то у цьому випадку за них все ж доведеться платити.