У мерії Кременчука розповіли, навіщо демонтували гаражі в районі парку Миру

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 182 Коментарів: 1

Учора, першого липня, працівники КП «Благоустрій Кременчука» демонтували по пров. Героїв Бреста (у районі парку Миру) 8 гаражів – вивезли їх та усе майно, що там знаходилося. Звісно, такі дії викликали невдоволення власників цих гаражів.

- Членам гаражного кооперативу не надано земельної ділянки, яку б вони могли використовувати поблизу місця свого мешкання, - заявив один з кременчужан, коментуючи ситуацію телекомпанії «Візит».

Він також заявив, що не проводили опис майна.

Гаражі прилягали до кооперативу «Дружба» - але знаходилися поза його межами. Рік тому виконком міської ради ухвалив рішення про їх демонтаж.





Таке рішення пояснили майбутнім облаштуванням входу до парку Миру та пішохідної доріжки. При цьому мер заявив, що власникам гаражів запропонують перемістити їх на майданчик поряд — на Героїв Бреста, яким опікується КП «Благоустрій Кременчука». І гаражі стоятимуть там легально.

Наразі відомо, що гаражний кооператив «Дружба» оскаржував у суді рішення виконкому про демонтаж 8 гаражів, намагаючись визнати його незаконним і протиправним. Проте у 2020 році Полтавський окружний апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги гаражному кооперативу. А в цьому році постанову про відмову ухвалив Другий апеляційний адміністративний суд.

2 червня під час засідання виконкому мер Віталій Малецький подякував департаменту ЖКГ за «ювелірну роботу» з перенесення гаражів. Він зазначив, що їхнім власникам давався рік, щоб перенести гаражі самостійно в інше місце – у 20 м від попереднього, яке підготувало КП «Благоустрій Кременчука».

- Ніхто не пішов назустріч, тому ми вчора були змушені виконати законні рішення, - зазначив Віталій Малецький.

Він заявив, що наступного року розпочнеться реконструкція входу до парку Миру, щоб до нього було зручно спускатися з бульвару АвтоКрАЗівського – щоб не ходити між металевими гаражами. Він додав, що гаражі стояли практично на теплотрасі.

- Те, що там хтось каже, що опис майна не проводили – не проводили опис сміття не проводили. Майна там майже цінного не було, люди його позабирали, - заявив Малецький.

Гаражі перенесені на інший майданчик. Мер пообіцяв там освітлення і заявив, що умови для власників гаражів поліпшилися.