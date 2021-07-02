Як на КВБЗ збирають дизель-поїзда ДПКр-3

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 417 Коментарів: 1

У корпусі пасажирського вагонобудування Крюківського вагонобудівного заводу триває збірка дизель-поїздів ДПКр-3.

Зараз збираються три дизель-поїзди: ДПКР-3-004, 005, 006. Це 9 вагонів: 6 головних (моторних) і 3 проміжних. Головні вагони дизель-поїздів знаходяться на другому прольоті корпусу пасажирського вагонобудування. Проміжні вагони - на третьому прольоті.

У стадії активної збірки всіх систем перебуває ДПКр-3-004. На ньому виконується монтаж подвагонного обладнання, систем життєзабезпечення, електроніки та автоматики, внутрішніх інтер'єрів.

Як акцентують на КВБЗ, вперше на цьому поїзді застосовують деталі інтер'єру виробництва КВБЗ. Це пластикові елементи облицювання салонів. Для цього освоєна нова для підприємства технологія виготовлення елементів інтер'єру за допомогою термоформування. З цією метою закуплена термоформувальна машина і новітній 5-осьовий фрезерний верстат з ЧПУ, який розташований на меблевому ділянці корпусу пасажирського вагонобудування.

Також готуються до установки баки для пального, кожен з яких вміщує до тонни дизпалива. Вони теж виготовлені в складально-зварювальному корпусі КВБЗ.

На спеціально обладнаній ділянці йде збірка шаф САУКД - систем автоматичного управління та контролю діагностики.

На вагонах ДПКР-3-005 і ДПКр3-006 вже розпочали роботи з монтажу і прокладання електричних джгутів і елементів інтер'єру. Через кілька місяців ці поїзди мають бути готові до циклу приймально-здавальних і пробеговие випробувань.