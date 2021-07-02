Кременчуцькі розумники отримали 87 нагород за свої перемоги

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У сквері Бабаєва нагородили учнів-членів МАН України, які перемогли в обласному та всеукраїнському етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

























































Фото: Артем Коваленко

2 липня у сквері ім. Олега Бабаєва нагородили учнів-членів МАН України*, які перемогли в обласному та всеукраїнському етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

87 нагород за свої досягнення отримали як школярі, так і випускники цього та минулого навчального років (справа в тому, що Всеукраїнський етап 2019-2020 р.р. через пандемію коронавірусної хвороби був перенесений і проводився у листопаді 2020 року). Цьогоріч 11 юних науковців стали призерами всеукраїнського етапу.

Як розподілилися призові місця у розрізі шкіл:

ліцей №30 – 22 призера (із них 4 переможці, 1 учень став призером всеукраїнського етапу);

ліцей №11 – 16 призерів (із них 6 переможців, 3 призери всеукраїнського етапу);

ліцей №4 – 14 призерів (із них 5 переможців, один учень отримав подяку за участь, 3 учні стали призерами всеукраїнського етапу);

ліцей №25 – 14 призерів (із них 2 переможці, дві учениці одержали нагороди «Приз глядацьких симпатій ІІІ етапу Всеукраїнського загальнонаціонального конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2021 року»);

ліцей №6 – 8 призерів (із них 1 переможець);

ліцей №17 – 7 призерів (із них 1 переможець, 1 призер всеукраїнського етапу);

ліцей №10 – 4 призери (із них 1 переможець);

НВК №2 – 4 призери (із них 1 переможець);

ліцей №5 – 3 призери (із них 2 переможці, 1 призер всеукраїнського етапу).

Учні Кременчуцького ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко у цьому навчальному році завоювали найбільшу кількість призових місць як серед шкіл нашого міста, так і області, тому цей навчальний заклад отримає від міста комплект комп’ютерної техніки.

Крім того, переможці обласного етапу одержать грошове заохочення від Полтавської обласної ради.

Мер Віталій Малецький, який нагороджував переможців та призерів, поділився з присутніми, що колись у школі також займався науковою роботою:

- Свого часу у 4 класі мене теж спонукали писати про Полтавщину. Пам'ятаю, як малював цю контурну карту, перекладав все, писав. Але не вдалося: довелося ще йти вчитися потім до університету на публічне адміністрування. Але уже по економічній географії знання були про Полтавську область.

Юний науковець Марк Щобак, який навчається у 8 класі Кременчуцького ліцею №30 «Олімп», побажав всім молодим людям не боятися, не соромитися та захищати наукові роботи, бо варто випробовувати свої можливості.

Тут Марк з мером Віталієм Малецьким

МАНівці поділилися з ТЪ своїми ідеями, особливостями захисту наукових робіт, а випускники розповіли, які спеціальності обрали для себе та де навчатимуться далі.

*За час існування МАН в місті виховано 228 всеукраїнських призерів, із них 35 переможців, 30 президентських стипендіатів, міжнародних переможців – 3. Патентів отримано – 2. Обласних призерів 1972.