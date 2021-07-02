Кременчуцькі розумники отримали 87 нагород за свої перемоги

У сквері Бабаєва нагородили учнів-членів МАН України, які перемогли в обласному та всеукраїнському етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
2 липня у сквері ім. Олега Бабаєва нагородили учнів-членів МАН України*, які перемогли в обласному та всеукраїнському етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
87 нагород за свої досягнення отримали як школярі, так і випускники цього та минулого навчального років (справа в тому, що Всеукраїнський етап 2019-2020 р.р. через пандемію коронавірусної хвороби був перенесений і проводився у листопаді 2020 року). Цьогоріч 11 юних науковців стали призерами всеукраїнського етапу.
Як розподілилися призові місця у розрізі шкіл:
Учні Кременчуцького ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко у цьому навчальному році завоювали найбільшу кількість призових місць як серед шкіл нашого міста, так і області, тому цей навчальний заклад отримає від міста комплект комп’ютерної техніки.
Крім того, переможці обласного етапу одержать грошове заохочення від Полтавської обласної ради.
Мер Віталій Малецький, який нагороджував переможців та призерів, поділився з присутніми, що колись у школі також займався науковою роботою:
Юний науковець Марк Щобак, який навчається у 8 класі Кременчуцького ліцею №30 «Олімп», побажав всім молодим людям не боятися, не соромитися та захищати наукові роботи, бо варто випробовувати свої можливості.
Тут Марк з мером Віталієм Малецьким
МАНівці поділилися з ТЪ своїми ідеями, особливостями захисту наукових робіт, а випускники розповіли, які спеціальності обрали для себе та де навчатимуться далі.
*За час існування МАН в місті виховано 228 всеукраїнських призерів, із них 35 переможців, 30 президентських стипендіатів, міжнародних переможців – 3. Патентів отримано – 2. Обласних призерів 1972.