Кременчуцьких патрульних відзначили в Полтаві

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 134

Урочистості, приурочені 6-й річниці Національної поліції України, відбулися у Полтаві сьогодні, 2-го липня, біля меморіалу «Полеглим захисникам правопорядку Полтавщини».

Зі святом поліцейських привітали: начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський, голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, голова Обласної ради Олександр Біленький, керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній, начальник Управління служби безпеки області Євген Борзілов, голова Апеляційного суду Полтавської області Сергій Гальонкін, голова Полтавського окружного адміністративного суду Сергій Удовіченко.

У своїй промові Іван Вигівський, очільник поліції Полтавщини, подякував кожному поліцейському за службу:

«Разом ми втілили в життя ряд новітніх проєктів, таких як «Безпечне місто», «Безпечний район», «Безпечне село». Завдяки цьому нагляд за станом правопорядку здійснюється за допомогою близько тисячі камер відеоспостереження, серед яких десятки камер зі спеціальними можливостями. Ми спільно з органами місцевого самоврядування втілюємо в життя проєкт «Поліцейський офіцер громади». На сьогодні в області вже діє 20 поліцейських станцій та приступили до роботи 32 офіцери громад. Лише за останні півтора роки автопарк підрозділів поліції області поповнився на 56 нових автомобілів. Я відверто задоволений темпами удосконалення нашої роботи і пишаюся кожним поліцейським, який віддано служить інтересам українського народу та суспільства та гідно виконує покладені на нього обов’язки».

За фахову компетенцію, ініціативність та ефективну діяльність заохотили 21 працівника поліції. Серед нагород: чергові спеціальні звання, подяки МВС та Голови Національної поліції України, відзнаки та подяки начальника ГУНП в Полтавській області, почесні грамоти Облдержадміністрації та грамоти й подяки Полтавської обласної ради.

Представники влади й правоохоронних органів побажали поліцейським плідної співпраці та активного розвитку у професійній галузі.

Зокрема, Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов подякував поліцейським за роботу та наголосив:

«Від дій кожного з вас залежить безпека громадян і відношення людей до поліції і влади в цілому. Виконуйте свої обов’язки з честю та гідністю. Бажаю вам мирного неба, успіхів на службі і добробуту в родинах».

За даними редакції у Полтаві відзначили чотирьох кременчужан.