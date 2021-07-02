Кременчуцьких патрульних відзначили в Полтаві

До Дня Національної поліції України поліцейські Полтавщини отримали нагороди від керівництва та місцевої влади
Урочистості, приурочені 6-й річниці Національної поліції України, відбулися у Полтаві сьогодні, 2-го липня, біля меморіалу «Полеглим захисникам правопорядку Полтавщини».
Зі святом поліцейських привітали: начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський, голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, голова Обласної ради Олександр Біленький, керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній, начальник Управління служби безпеки області Євген Борзілов, голова Апеляційного суду Полтавської області Сергій Гальонкін, голова Полтавського окружного адміністративного суду Сергій Удовіченко.
У своїй промові Іван Вигівський, очільник поліції Полтавщини, подякував кожному поліцейському за службу:
За фахову компетенцію, ініціативність та ефективну діяльність заохотили 21 працівника поліції. Серед нагород: чергові спеціальні звання, подяки МВС та Голови Національної поліції України, відзнаки та подяки начальника ГУНП в Полтавській області, почесні грамоти Облдержадміністрації та грамоти й подяки Полтавської обласної ради.
Представники влади й правоохоронних органів побажали поліцейським плідної співпраці та активного розвитку у професійній галузі.
Зокрема, Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов подякував поліцейським за роботу та наголосив:
За даними редакції у Полтаві відзначили чотирьох кременчужан.