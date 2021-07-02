На Полтавщині 15-річного юнака вбила гілка

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У Полтавському районі через падіння дерева загинув 15-річний юнак.

1-го липня, близько 15.00, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що у лісі, поблизу села Квіткове Полтавського району, під час сильного пориву вітру, на юнака впало зламане дерево.

Від отриманих ушкоджень неповнолітній помер на місці трагедії. На часі обставини події з’ясовує поліція.

Для ґрунтовного вивчення причин та умов інциденту, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.



