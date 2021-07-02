Гарячої води у кременчужан немає, та 20 грн абонплати за неї виставляють

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 1 093

Лівий берег міста (абоненти ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») – повністю без гарячої води. Чому тоді кременчужанам продовжують нараховувати абонплату в розмірі 20,63 грн за теплопостачання та постачання гарячої води? Таке запитання поставили журналісти меру Віталію Малецькому після засідання міськвиконкому 2 червня.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик взявся пояснювати, що це абонентська плата – по суті, плата за обслуговування мереж. Абонплату передбачає Закон «Про житлово-комунальні послуги», і її розрахували для споживачів як ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», так і комунальне підприємство «Теплоенерго».

Мер Малецький погодився, щотруби нікуди не поділися, їх ремонтують.

- З точки зору економіки – це так. Але з точки зору здорового глузду…будь ласка, поспілкуйтеся (з постачальниками послуг – ред.), - доручив мер директору департаменту ЖКГ.