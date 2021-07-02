Вулицю Леонова у Кременчуці закривають для важких вантажівок: дорога провалилася у 18 місцях

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 674

У місті заборонили рух вантажного великогабаритного транспорту загальною вагою вище 24 т і навантаженням на вісь більше 7т по вулиці Леонова. Таке рішення ухвалив 2 червня виконком Кременчуцької міськради.

Відповідно до схеми, встановлять дорожні знаки - і важкі вантажівки пустять в об’їзд через вулицю Ярмаркову та Занасипський шлях.

Причина обмежень руху – просідає каналізаційний колектор. Він уже провалився у 18 місцях, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконкому. Очевидці розповіли ТЪ, що сьогодні дві асенізаторні машини водоканалу відкачують нечистоти на місці нових провалів колектора.

Наразі на ремонт колектора мерія не знайшла грошей у міському бюджеті. Просили з обласного екофонду – та область відмовила. Заміну великої бетонної труби діаметром півметра плануватимуть лише на наступний рік.