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У Кременчуці демонтують 8 гаражів на Героїв Бреста, що біля парку Миру

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 1 350

 

Власникам гаражів запропонують перемістити їх в інше місце заради пішохідної доріжки на вході в парк

У Кременчуці демонтують гаражі, що в районі гаражного кооперативу «Дружба» по пров. Героїв Бреста, 48-А (біля парку Миру). Таке рішення ухвалив 26 червня виконком Кременчуцької міської ради за зверненням КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», яке уклало договір на будівництво пішохідної доріжки від бульвару Автокразівського до парку Миру. На виконкому показали ескізний проєкт реконструкції.

 

Як зазначив мер Віталій Малецький, вхід до парку Миру має бути широким, безпечним та комфортним. КП «Благоустрій Кременчука» доручили провести демонтаж та евакуацію гаражів — так прописано в рішенні.

 

На словах мер заявив, що власникам гаражів запропонують перемістити їх на майданчик поряд — на Героїв Бреста, яким опікується КП «Благоустрій Кременчука». Гаражі стоятимуть там легально.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: пресслужба мерії
Теги: гаражі демонтаж парк Мира
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