Чоловік погрожував пістолетом поліцейськими й намагався прорватися до співмешканки

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26 червня, о 21:51 на «102» зателефонувала 34-річна жінка і повідомила, що до її будинку, виламуючи двері, зі зброєю в руках та з погрозами намагається проникнути 47-річний співмешканець напідпитку. Про це повідомляє пресслужба поліції.





За лічені хвилини екіпаж сектору реагування патрульної поліції Миргорода прибув за викликом.





На подвір’ї домогосподарства агресивно налаштований чоловік почав погрожувати інспекторам предметом, схожим на пістолет. Порушника поліцейські переконали покласти «зброю» на землю і відійти. А коли впевнились у безпеці для громадян, викликали слідчо-оперативну групу. «Пістолет» слідчі вилучили й направили на експертне дослідження.





За висновком медичного огляду в крові «дебошира» виявили понад 2,8 проміле алкоголю. За фактом погрози працівникові правоохоронного органу у Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.