917 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні

За минулу добу в Україні зафіксували ще 917 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє Система моніторингу Ради національної безпеки і оборони України.
З початку пандемії в Україні вже 42 тисячі 892 випадків. Одужали 18 тисяч 701 особа. За минулу добу померло 19 пацієнтів, з початку пандемії в Україні померло 1 тис 129 осіб.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1833 випадки;
Волинська область — 2228 випадків;
Дніпропетровська область — 1087 випадків;
Донецька область — 479 випадків;
Житомирська область — 1396 випадків;
Закарпатська область — 2726 випадків;
Запорізька область — 568 випадків;
Івано-Франківська область — 2300 випадків;
Кіровоградська область — 646 випадків;
м. Київ — 4935 випадків;
Київська область — 2506 випадків;
Львівська область — 5177 випадків;
Луганська область — 80 випадків;
Миколаївська область — 436 випадків;
Одеська область — 1601 випадок;
Полтавська область — 310 випадків;
Рівненська область — 3568 випадків;
Сумська область — 295 випадків;
Тернопільська область — 1893 випадки;
Харківська область — 2082 випадки;
Херсонська область — 191 випадок;
Хмельницька область — 791 випадок;
Чернівецька область — 4686 випадків;
Черкаська область — 642 випадки;
Чернігівська область — 526 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.