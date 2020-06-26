917 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні

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З початку пандемії в Україні вже 42 тисячі 892 випадків

За минулу добу в Україні зафіксували ще 917 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє Система моніторингу Ради національної безпеки і оборони України.





З початку пандемії в Україні вже 42 тисячі 892 випадків. Одужали 18 тисяч 701 особа. За минулу добу померло 19 пацієнтів, з початку пандемії в Україні померло 1 тис 129 осіб.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1833 випадки;

Волинська область — 2228 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 479 випадків;

Житомирська область — 1396 випадків;

Закарпатська область — 2726 випадків;

Запорізька область — 568 випадків;

Івано-Франківська область — 2300 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 4935 випадків;

Київська область — 2506 випадків;

Львівська область — 5177 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 436 випадків;

Одеська область — 1601 випадок;

Полтавська область — 310 випадків;

Рівненська область — 3568 випадків;

Сумська область — 295 випадків;

Тернопільська область — 1893 випадки;

Харківська область — 2082 випадки;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 791 випадок;

Чернівецька область — 4686 випадків;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 526 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.