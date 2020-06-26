Війна, мрія і заколот: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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«Сунь-цзи «Мистецтво війни
Цей давньокитайський трактат полководця та стратега Сунь- цзи – уже два з половиною тисячоліття надихає на перемоги тих, для кого битва є покликом та професією, а ще вона вчить уникати війни до останнього. Бо війна – дорога або до небезпеки, або до загибелі. І лише від мудрості та холоднокровності полководця залежить, де закінчиться цей шлях. Настільна книга імператора Наполеона та маршала Маннергейма, вона і зараз є актуальною для тих, хто вивчає військову стратегію. Планування, розвідка, підтримання дисципліни та бойового духу, уміння перетворити будь-яку невдачу на перемогу – здолати навіть найсильнішого противника.
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Жан дАйон «Заговор Важных»
Головний герой роману – нотаріус Луї Фронсак постійно веде якесь розслідування. Ось і зараз в абсолютно ізольованій кімнаті якимось неймовірним чином убитий комісар поліції. Чи існує зв'язок між справами, якими займався покійний – отруєнням пересічного паризького буржуа, нападами таємничого Шкуродера на жінок, - та смертю короля? Випадково Фронсак виявляється втягнутим в інтриги та змови вищої знаті – Важливих, як в насмішку називали їх сучасники. Але, яка головна мета змови Важливих – боротьба за вплив на Анну Австрійську, чи вони планують вбивство кардинала Мазаріні?
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Вікторія Горбунова «Мрія про маленьке життя»
У цьому романі ви знайдете любов і зневіру, відчай і надію, страшний вирок і відродження – все те, що переживає головна героїня, яка живе поруч з вами. Вона може бути вашої сусідкою або колегою, донькою чи невісткою. Відверта оповідь жінки, яка не скорилась обставинам. Щире зізнання в коханні до життя.