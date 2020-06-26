Війна, мрія і заколот: що почитати кременчужанам

«Сунь-цзи «Мистецтво війни Цей давньокитайський трактат полководця та стратега Сунь- цзи – уже два з половиною тисячоліття надихає на перемоги тих, для кого битва є покликом та професією, а ще вона вчить уникати війни до останнього. Бо війна – дорога або до небезпеки, або до загибелі. І лише від мудрості та холоднокровності полководця залежить, де закінчиться цей шлях. Настільна книга імператора Наполеона та маршала Маннергейма, вона і зараз є актуальною для тих, хто вивчає військову стратегію. Планування, розвідка, підтримання дисципліни та бойового духу, уміння перетворити будь-яку невдачу на перемогу – здолати навіть найсильнішого противника.