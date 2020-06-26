Школярка пішла з садового товариства й не повернулася
11-річна дівчина Дар'я сьогодні, близько 6 ранку, пішла з садового товариства "ОЗОН-1" в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулась. Дівчину розшукує Кременчуцький районний відділ поліції.
Прикмети: Зріст близько 150 см, русяве волосся довжиною до лопаток, худорлява статура.
Особлива прикмета: На правій нозі має шрам.
В що саме була одягнена, на даний час не встановлено.
При собі має пакет з магазину Маркетопт та телефон який належить бабусі (на даний час відключений).
У разі встановлення місця знаходження, телефонувати на 102 чи поліцію району 0 (97) 703 39 18
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Правоохоронці повідомили, що дитину знайшли, вона зараз перебуває з батьками.