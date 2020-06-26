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Під Кременчуком пропала 11-річна дівчина (знайшли)

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 1 947

Школярка пішла з садового товариства й не повернулася

11-річна дівчина Дар'я сьогодні, близько 6 ранку, пішла з садового товариства "ОЗОН-1" в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулась. Дівчину розшукує Кременчуцький районний відділ поліції. 


Прикмети: Зріст близько 150 см, русяве волосся довжиною до лопаток, худорлява статура.


Особлива прикмета: На правій нозі має шрам.


В що саме була одягнена, на даний час не встановлено.


При собі має пакет з магазину Маркетопт та телефон який належить бабусі (на даний час відключений).


У разі встановлення місця знаходження, телефонувати на 102 чи поліцію району 0 (97) 703 39 18


Доповнено 


Правоохоронці повідомили, що дитину знайшли, вона зараз перебуває з батьками.

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Автор: Альона Душенко
Теги: пропал ребенок
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