Під Кременчуком пропала 11-річна дівчина (знайшли)

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 1 947

Школярка пішла з садового товариства й не повернулася

11-річна дівчина Дар'я сьогодні, близько 6 ранку, пішла з садового товариства "ОЗОН-1" в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулась. Дівчину розшукує Кременчуцький районний відділ поліції.





Прикмети: Зріст близько 150 см, русяве волосся довжиною до лопаток, худорлява статура.



Особлива прикмета: На правій нозі має шрам.



В що саме була одягнена, на даний час не встановлено.



При собі має пакет з магазину Маркетопт та телефон який належить бабусі (на даний час відключений).





У разі встановлення місця знаходження, телефонувати на 102 чи поліцію району 0 (97) 703 39 18





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Правоохоронці повідомили, що дитину знайшли, вона зараз перебуває з батьками.