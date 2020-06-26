Кременчужанка ошукала мешканців України на 100 тисяч грн, продаючи їм маски та антисептики

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 521

Вдома у кібершахрайки вилучили ноутбук, мобільні телефони, понад 70 сім карт різних операторів мобільного звязку, понад 30 банківських карток, роутер та гроші в гривнях, доларах США та євро

Правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність 33-річної кременчужанки, яка в період карантину в інтернеті пропонувала продати громадянам антисептики та медичні захисні маски, а потім «кидала» своїх покупців на гроші. Про «аферу століття» інформує поліція Полтавщини.





Олександр Ведмідський, начальник відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області, прокоментував:





- Жінка пропонувала товар за умови, що покупець здійснить передплату певної суми коштів. Після отримання грошей жодного товару фігурантка не відправляла та припиняла зв'язок із замовником. Таким чином, за попередніми даними слідства, 33-річна мешканка Кременчука ошукала десятки потенційних покупців із різних областей України, завдавши потерпілим збитків на суму близько 100 тисяч гривень.





До роботи над даною справою були залучені співробітники відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області, слідчі та оперативники Кременчуцького відділу поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури, із залученням бійців батальйону особливого призначення поліції Полтавщини.





Під час проведення санкціонованих судом обшуків за місцем мешкання кременчуцької кібершахрайки, слідчі вилучили ноутбук, мобільні телефони, понад 70 сім карт різних операторів мобільного звязку, понад 30 банківських карток, роутер та грошові кошти в гривнях, доларах США та євро.





За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання їй запобіжного заходу. У разі доведення провини жінки їй загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.



