Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?

Податкові органи останнім часом дуже активно стягують заборгованість по ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Люди часто усвідомлюють, що в них є проблеми з податковою тільки після того, як їм заблокували банківські карти. В більшості, це стосується ФОПів (фізичні особи – підприємці), які були зареєстровані в 2017 році і не працювали, або почали закриватися і недозакрилися, чи по своїй необачності, чи держустанов, або відкривалися на прохання роботодавця і не усвідомили, що вони підприємці з податковими обов’язками і відповідальністю.

Отже, якщо відкрито виконавче провадження за заявою податкової інспекції, то проблема вже є і її треба вирішувати. Так як, на відміну від інших податків по ЄСВ немає строку давності, то він ніколи не спишеться, і буде все життя «йти» за вами.

Щоб вирішити цю проблему треба розуміти, що відбувається. Найчастіше борги по ЄСВ виникли за період з 2017 р. по 2021 р., коли ЄСВ нараховувалося незалежно від того чи отримував доход підприємець, чи вів він підприємницьку діяльність.

Такі борги держава списувала, двічі було дано строк для подання заяв на списання, і на жаль, вже такої можливості немає. Списання було непростим, але – реальним.

Якщо ж ви тільки зараз взялися за цю проблему, то шляхів три:

1) сплатити (після сплати боргу, ще буде додатково нараховано штраф 20% і пеня 0,1 % за кожний день прострочення, і 10 % виконавчий збір);

2) оскаржити до суду (строк оскарження 6 місяців з дня коли ви отримали податкову вимогу. Якщо строк пропущено, то можливо поновити строк, якщо доведете, що дізналися про борг з ЄСВ тільки після отримання документів від виконавців);

3) нічого не робити, а виконавці будуть стягувати із зарплати, і так далі.

Якщо ви розглядаєте варіант оскарження до суду, то треба враховувати наступне:

- перспективи і доцільність;

- витрати:

- судовий збір 908 грн.;

- правова допомога адвоката (скласти позов, приймати участь у судових засіданнях обійдеться приблизно 10000 грн.).

Як визначити перспективи справи, тобто чи доцільно звертатися до суду:

- справи по ЄСВ мають позитивну перспективу, якщо ви в період донарахування ЄСВ мали основне місце роботи і там сплачувався ЄСВ;

- якщо ж ви не працювали офіційно з нарахуванням і сплатою всіх податків і зборів, то відповідно до висновків Верховного суду ЄСВ мав нараховуватися і сплачуватися.

- якщо у вас неординарна ситуація, і практики немає, то звичайно ви ризикуєте витратити кошти і на оскарження, і потім на погашення боргу.

Щоб розуміти стан справ, і не бігати по інстанціях, доцільно користуватися сучасними он-лайн можливостями, які пропонують державні установи.

Так про стан розрахунків з бюджетом можна дізнатися на сервісі податкового органу «Кабінет платника податку» https://cabinet.tax.gov.ua/ , в який можна зайти в свій кабінет як через електронний цифровий підпис, так і через банківську ідентифікацію або ДІЇ. Розділ «Стан розрахунків з бюджетом» допоможе визначити суму боргу, періоди нарахування.

Про виконавче провадження детальніше можна дізнатися на сервісі ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ https://online.minjust.gov.ua/ , через ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису. Ознайомитися з усіма документами виконавчого провадження, в тому числі тими, які направила виконавцям податкова можна на сайті Мін’юсту https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors , але треба мати Ідентифікатор доступу, який вам направляли виконавці при відкритті провадження, або який ви можете знайти в документах виконавчого провадження за допомогою сервісу, що зазначено вище - ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ.

Отже, збираєте інформацію і приймаєте рішення!