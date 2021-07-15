Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів

- якщо квартира у спільній власності - як платити

- якщо не отримали повідомлення - чи платити

1. Яка житлова нерухомість оподатковується (для фізичних осіб):

- квартира понад 60 кв.м.

- будинок понад 120 кв.м.

- квартира + будинок понад 180 кв.м.

Податком обкладається не вся площа, а тільки «зайві» квадратні метри. Так, за 1 «зайвий» квадратний метр житлової площі потрібно заплатити 23,62 грн. (0,5% від мінімальної зарплати звітного попереднього року згідно рішення КМР від 25.05.2021 V сесії VIII скликання).

Податкові повідомлення-рішення (ППР) з нарахованим податком податкова повинна направляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком) (пп. 266.7.2 Податкового кодексу України).

2. Якщо не отримали повідомлення, чи платити?

І варіант: Якщо податкова інспекція податок нарахувала і податкове повідомлення-рішення направила.

Якщо загальна площа вашої житлової нерухомості більше вищезазначених норм і ви не отримали повідомлення про сплату податку на нерухомість від податкової інспекції, то вирішуючи як діяти, спочатку перевірте чи дійсно податкова не нарахувала податок.

Для цього скористайтеся сервісом «Кабінет платника податку» https://cabinet.tax.gov.ua/ , в особисту частину якого, можна зайти як за допомогою електронного цифрового підпису, так і через банківську ідентифікацію або ДІЮ.

Далі треба перевірити в Розділі «Стан розрахунків з бюджетом» чи нараховано вам податок на нерухомість.

Якщо ви бачите в «Кабінет платника податку», що податок на нерухомість нараховано, то ймовірно, що причиною неотримання повідомлення про сплату податку є направлення його за неактуальною адресою.

ППР надсилається за податковою адресою – це та адреса, яку ви зазначали при отриманні ідентифікаційного коду. Якщо в подальшому ваша адреса реєстрації змінювалася, але в податкову ви не повідомляли, то відповідно і повідомлення вам направили за старою адресою.

В даному випадку, якщо податок нараховано вірно, то треба сплатити його протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (тобто 60 днів з дати на поштовому повідомленні про вручення рекомендованого листа).

Якщо ви проігноруєте сплату податку, то:

- по-перше, податкова інспекція нарахує штрафні санкції (10 % від суми боргу за прострочення до 30 днів, більше 30 днів — 20 %), у випадку своєчасного направлення повідомлення (відповідно до пп.266.10.2 Податкового кодексу України у разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 266.7.2 пункту 266.7 цієї статті, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання);

- по-друге, податкова інспекція, скоріше за все звернеться до суду для примусового стягнення податку. Потім стягнення буде відбуватися через виконавчу службу, з відповідними наслідками блокування карток та інших незручностей і витрат.

Як перевірити чи правильно нараховано податок?

Розглянемо приклад: у вас одна, або дві квартири, або квартира і частка в квартирі складають 80 кв.м, пільга 60 кв.м, ставка податку в 2020 р. – 23,62 грн. за 1 кв.м.

(80 кв.м-60 кв.м)* 23,62 грн. = 472,40 грн. (якщо декілька об’єктів, то виписується ППР на кожний об’єкт, сума розподіляється пропорційно по об’єктам).

Якщо податок нараховано НЕправильно, то треба скористатися пп. 266.7.3 Податкового кодексу України і звернутися з письмовою заявою для проведення звірки. Податкова інспекція проводить перерахунок, попереднє ППР скасовує і складає нове ППР.

ІІ варіант: Якщо податкова інспекція не нарахувала податок і податкове повідомлення-рішення не направила.

Відповідно до пп. 266.10.3 Податкового кодексу України податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу (1095 днів).

Отже, якщо вам не нарахували податок і не прислали повідомлення, то у податкової є право нарахувати його за 3 роки. В даному випадку податок буде, а штрафної санкції – ні (пп.266.10.2 Податкового кодексу України).

Окремо треба зазначити, що несвоєчасне оформлення чи направлення ППР не впливає на обов’язок по сплаті податку фізичною особою, а тільки звільняє від штрафу за несвоєчасну сплату (такий висновок суду в рішенні https://reyestr.court.gov.ua/Review/80381376

3. Якщо квартира у спільній власності як платити

Якщо квартира у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку, тобто згідно правовстановлюючих документів обраховуємо частку площі і визначаємо чи перевищує пільгові метри.

Якщо квартира у спільній сумісній власності кількох осіб не поділена в натурі, і більше пільгових норм, то платником за всю площу є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом.

Для податкових органів є певні складнощі в нарахуванні податку, так як згідно пп. 266.1.2 Податкового кодексу України платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою.

Якщо ж такої згоди немає, то податкова не має право самостійно визначити платника ( судове рішення з щодо відсутності узгодженого платника https://reyestr.court.gov.ua/Review/73594994 ).

Поділ квартири в натурі зменшить площу для оподаткування, але в той же час і спростить податковому органу процес нарахування податку.