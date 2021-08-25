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Надзвичайні новини

До кременчуцької лікарні потрапила мала, яка напилася засобу для миття посуду

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 559

 

Її привезла «швидка»

До кременчуцької лікарні потрапила мала, яка напилася засобу для миття посуду. 

Як стало відомо з оперативного зведення мерії, «швидка» привезла її з Максимівки. Дівчинку, якій 1,9 року, з гострим отруєнням поклали до реанімації.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ukr.media
Теги: діти отруєння
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