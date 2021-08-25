До кременчуцької лікарні потрапила мала, яка напилася засобу для миття посуду

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 559

До кременчуцької лікарні потрапила мала, яка напилася засобу для миття посуду.

Як стало відомо з оперативного зведення мерії, «швидка» привезла її з Максимівки. Дівчинку, якій 1,9 року, з гострим отруєнням поклали до реанімації.