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Її привезла «швидка»
До кременчуцької лікарні потрапила мала, яка напилася засобу для миття посуду.
Як стало відомо з оперативного зведення мерії, «швидка» привезла її з Максимівки. Дівчинку, якій 1,9 року, з гострим отруєнням поклали до реанімації.