Бенефіціари, подавати чи почекати
Ця стаття буде цікава засновникам юридичних осіб (ТОВ, ПП, інші форми), директорам та бухгалтерам.
Керівники товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств та інших юридичних осіб в обов’язковому порядку повинні з 11.07.2021 по 10.10.2021 подати держреєстраторам інформацію про бенефіціарів.
Бенефіціар – це фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи. Фактично це засновники підприємств. Звичайно, є юридичні особи, які засновані одними фізособами, а контроль здійснюють інші, але законодавство не містить важелів, щоб реальні бенефіціари себе відкривали. Тому більшість юросіб будуть формально подавати інформацію про засновників, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
20.07.2021 у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 5807, яким пропонується:
1) подовжити строк подання документів про бенефіціарів (замість 3 місяців, надати 1 рік);
2) звільнити від подання інформації юридичних осіб, в яких засновниками-бенефіціарами є фізичні особи;
3) звільнити від повторного подання нотаріальної копії паспорта («книжечкой»), якщо нотаріальна копія міститься в реєстраційній справі.
Враховуючи, що наступні пленарні засідання ВРУ у вересні, а законопроект ще не пройшов обговорення в комітетах, і на мій погляд, він «сирий» і має неузгодженості, тому вірогідність, що до 10.10.2021 його приймуть не дуже велика.
Отже, я б радила юридичним особам подати необхідну інформацію про бенефіціарів, так як адмінштрафи серйозні (ст. 166-11 КУпАП: від 17000 грн. до 51000 грн.), і реєстратори налаштовані їх застосовувати.
Тим більше, що документи не складні, черг зараз немає, все можна зробити швидко і зручно.
Що треба подати і куди?
Куди ? - Подавати можна в ЦНАП (м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14) або держреєстраторам (м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд.27).
Подавати документи повинен керівник.
Що? - Перелік документів, які подаємо:
1. Заява форми 2 (скачати форми Заяв на сайті Мін’юсту тут).
2. Структура власності (зразки Мінфіну тут).
3. Нотаріальну копію паспорта засновників, якщо паспорт «книжечкой».
Для прикладу розглянемо товариство ТОВ «ПАРТНЕР», у якого є два засновника – фізичні особи, з яких один засновник Ткаченко В.В.– з паспортом карткою id, інший Мальченко С.А. – з паспортом старого зразка «книжечкой».
Заповненні документи будуть виглядати наступним чином:
1. Заява форми 2
2. Структура власності: