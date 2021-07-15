Бенефіціари, подавати чи почекати

Керівники товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств та інших юридичних осіб в обов’язковому порядку повинні з 11.07.2021 по 10.10.2021 подати держреєстраторам інформацію про бенефіціарів.

Ця стаття буде цікава засновникам юридичних осіб (ТОВ, ПП, інші форми), директорам та бухгалтерам.

Бенефіціар – це фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи. Фактично це засновники підприємств. Звичайно, є юридичні особи, які засновані одними фізособами, а контроль здійснюють інші, але законодавство не містить важелів, щоб реальні бенефіціари себе відкривали. Тому більшість юросіб будуть формально подавати інформацію про засновників, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

20.07.2021 у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 5807, яким пропонується:

1) подовжити строк подання документів про бенефіціарів (замість 3 місяців, надати 1 рік);

2) звільнити від подання інформації юридичних осіб, в яких засновниками-бенефіціарами є фізичні особи;

3) звільнити від повторного подання нотаріальної копії паспорта («книжечкой»), якщо нотаріальна копія міститься в реєстраційній справі.

Враховуючи, що наступні пленарні засідання ВРУ у вересні, а законопроект ще не пройшов обговорення в комітетах, і на мій погляд, він «сирий» і має неузгодженості, тому вірогідність, що до 10.10.2021 його приймуть не дуже велика.

Отже, я б радила юридичним особам подати необхідну інформацію про бенефіціарів, так як адмінштрафи серйозні (ст. 166-11 КУпАП: від 17000 грн. до 51000 грн.), і реєстратори налаштовані їх застосовувати.

Тим більше, що документи не складні, черг зараз немає, все можна зробити швидко і зручно.

Що треба подати і куди?

Куди ? - Подавати можна в ЦНАП (м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14) або держреєстраторам (м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд.27).

Подавати документи повинен керівник.

Що? - Перелік документів, які подаємо:

1. Заява форми 2 (скачати форми Заяв на сайті Мін’юсту тут).

2. Структура власності (зразки Мінфіну тут).

3. Нотаріальну копію паспорта засновників, якщо паспорт «книжечкой».

Для прикладу розглянемо товариство ТОВ «ПАРТНЕР», у якого є два засновника – фізичні особи, з яких один засновник Ткаченко В.В.– з паспортом карткою id, інший Мальченко С.А. – з паспортом старого зразка «книжечкой».

Заповненні документи будуть виглядати наступним чином:

1. Заява форми 2

2. Структура власності:



