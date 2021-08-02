«АвтоКрАЗ» відвантажив партію техніки до Євросоюзу

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 1 066 Коментарів: 2

ПрАТ «АвтоКрАЗ» відвантажив чергову партію автомобільної техніки - шасі КрАЗ-6322 - до однієї з країн Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба підприємства. До якої саме країни та яка кількість автомобілів відвантажена — не уточнюється. На шасі КрАЗ-6322 будуть встановлені надбудови спеціального призначення.

«Ми і надалі будемо докладати максимум зусиль для налагодження довгострокових партнерських відносин та посилення присутності продукції КрАЗ на європейському ринку великовантажної автомобільної техніки», - повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, ПрАТ «АвтоКрАЗ» перебуває у процедурі банкрутства, проте ліквідація підприємства-боржника не призначалася — а відтак, за законом воно може працювати, брати участь у тендерах. Проте з продажами на вітчизняному ринку не складається — продукцію підприємства відхиляють на торгах.



