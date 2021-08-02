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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

«АвтоКрАЗ» відвантажив партію техніки до Євросоюзу

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 1 066 Коментарів: 2

 

На авто будуть встановлені надбудови спеціального призначення

ПрАТ «АвтоКрАЗ» відвантажив чергову партію автомобільної техніки - шасі КрАЗ-6322 - до однієї з країн Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба підприємства. До якої саме країни та яка кількість автомобілів відвантажена — не уточнюється. На шасі КрАЗ-6322 будуть встановлені надбудови спеціального призначення.

 

«Ми і надалі будемо докладати максимум зусиль для налагодження довгострокових партнерських відносин та посилення присутності продукції КрАЗ на європейському ринку великовантажної автомобільної техніки», - повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, ПрАТ «АвтоКрАЗ» перебуває у процедурі банкрутства, проте ліквідація підприємства-боржника не призначалася — а відтак, за законом воно може працювати, брати участь у тендерах. Проте з продажами на вітчизняному ринку не складається — продукцію підприємства відхиляють на торгах.

 


4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: АвтоКрАЗ КрАЗ авто
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Коментарі: 2

79
Sharperok:
Сьогодні, 12:13

Напомним, в августе 2020 года КрАЗ заключил контракт для вооруженных сил Болгарии.Болгарская сторона даже внесла часть суммы в качестве предоплаты, однако выгодный заказ завод потерял, оказалось, что на КрАЗы поставили не новые, а бэушные комплектующие: двигатели, коробки передач и раздаточные.

Не КРАЗ а просто позорище, так перед балгарами опозорились, и эти товарищи жалуются что у них заказов нет!!! Им денег дали, а они даже не удосужились заказать комплектующие! Заказ был на 30 машин а сделали только 3 и Болгария анулировала заказ! Кто после такого вообще будет к ним обращатся ?????


12 1
494
1
vortex:
Сьогодні, 13:01

Судя по тому что кразы "сели на горб" вольво с прицепом, они понимают что своим ходом до болгарии им никак не доехатьsmile

 

Я такого цирка ещё не видел, чтобы грузовики возили на платформах.

 

Понятно ещё когда 1 автовоз везёт десяток легковых авто, это дешевле конечно же чем нанять 10 водителей...


2 0

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