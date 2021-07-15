Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток

Саме машинобудування знаходиться в центрі уваги законопроекту про локалізацію, над яким понад рік працює комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. На прикладі підприємства, що виробляє комунальну, дорожню та спеціальну техніку, легко зрозуміти, що таке локалізація.

Завод купує шасі будь-яких виробників вантажівок і на їх основі на своїх потужностях виготовляє готовий продукт, який поступає на ринок. Тобто, шасі імпортне, а кузов, гідравліка та інші необхідні комплектуючі — українські. У вартості готового виробу частка українських компонентів, в тому числі роботи, становить 40-50%. Це і є локалізація.



Підтримка національного виробника майже завжди викликає неоднозначну реакцію. І поки йдуть суперечки, ми продовжуємо розвиватися, роблячи свій вклад в ВВП країни та поступово збільшуючи чималий відсоток локалізації. Працюємо й у напрямку розв'язання проблемних питань машинобудівної галузі та розробки шляхів подолання економічної кризи в нашому секторі.



Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС — один з найбільших виробників комунальної та дорожньої техніки в Україні з серйозним конструкторським потенціалом; сучасним верстатним парком; сервісним центром, оснащеним провідним діагностичним обладнанням і головною рушійною силою — професіоналами високої кваліфікації, які працюють на ринку спецтехніки не один десяток років.

Асортимент продукції заводу налічує понад 700 моделей!

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АЛЬФАТЕКС — соціально орієнтована компанія. Ми не тільки піклуємося про наших співробітників і навколишнє середовище, але й займаємось соціально-економічним розвитком Кременчука.

Завод активно розширює свої виробничі можливості, ставши одним з бюджетоутворювальних підприємств нашого міста, створивши сотні робочих місць для кременчужан, започаткувавши соціальні програми з підтримки молодих фахівців та інше.



Корисні законодавчі ініціативи, для нас, як для вітчизняної компанії, що постійно розвивається, дуже важливі. Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС налаштований брати активну участь у підйомі як машинобудівної галузі, так і української економіки в цілому.

Ми й надалі будемо робити все, щоб гідно представляти промисловий Кременчук — батьківщину машинобудування України, де у кожній родині є працівники цієї галузі. Не на часі боятися викликів, пора виходити на якісно новий рівень розвитку.