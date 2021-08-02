Проєкт нового кременчуцького мосту через Дніпро очікують вже за тиждень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 091 Коментарів: 1

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Полтавської області

Проєкт нового мосту через Дніпро у Кременчуці очікують вже через тиждень. Про це на нараді в Полтавській ОДА повідомив сьогодні Іван Краповницький, керівник Служби автомобільних доріг Полтавської області, яка виступає замовником нового мосту.

- Ми очікували завершення проєктування у липні, але роботи трохи затягнулися. Якщо все буде добре, то через тиждень проєктувальники завершать свою роботу, і ми зайдемо в експертизу, - сказав Іван Краповницький.

За його словами, експертиза проєкту триватиме ще два місяці. Нині ж активно йдуть підготовчі роботи до будівництва мосту, працює 69 будівельників, із них 35 — громадяни України, 34 — громадяни Туреччини — в основному, інженерно-технічний склад.

Майже на 90% змонтоване мобільне містечко для проживання персоналу з Туреччини.

Також прибув цементний завод, під нього вже монтують фундаменти, повідомив керівник Служби автомобільних доріг.

Сьогодні до Кременчука з Херсона має прибути чотири баржі та два буксири, які везуть обладнання для цементного заводу. На лівому та на правому березі Дніпра на підготовці будівництва працює 21 одиниця техніки. У суботу пройшло успішно випробування 5 паль на правому березі.

- Тобто на сьогодні проєктувальники і ми маємо всі рішення, щоб завершити проєктні роботи на грунтах. На воді працює одна баржа з буровою розвідувальною установкою, - резюмував Іван Краповницький.