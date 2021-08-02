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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Проєкт нового кременчуцького мосту через Дніпро очікують вже за тиждень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 091 Коментарів: 1

 

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Полтавської області

Проєкт нового мосту через Дніпро у Кременчуці очікують вже через тиждень. Про це на нараді в Полтавській ОДА повідомив сьогодні Іван Краповницький, керівник Служби автомобільних доріг Полтавської області, яка виступає замовником нового мосту.

- Ми очікували завершення проєктування у липні, але роботи трохи затягнулися. Якщо все буде добре, то через тиждень проєктувальники завершать свою роботу, і ми зайдемо в експертизу, - сказав Іван Краповницький.

За його словами, експертиза проєкту триватиме ще два місяці. Нині ж активно йдуть підготовчі роботи до будівництва мосту, працює 69 будівельників, із них 35 — громадяни України, 34 — громадяни Туреччини — в основному, інженерно-технічний склад.

 

Майже на 90% змонтоване мобільне містечко для проживання персоналу з Туреччини.

 

Також прибув цементний завод, під нього вже монтують фундаменти, повідомив керівник Служби автомобільних доріг.

Сьогодні до Кременчука з Херсона має прибути чотири баржі та два буксири, які везуть обладнання для цементного заводу. На лівому та на правому березі Дніпра на підготовці будівництва працює 21 одиниця техніки. У суботу пройшло успішно випробування 5 паль на правому березі.

- Тобто на сьогодні проєктувальники і ми маємо всі рішення, щоб завершити проєктні роботи на грунтах. На воді працює одна баржа з буровою розвідувальною установкою, - резюмував Іван Краповницький.

Нагадаємо, що тендер на будівництво мосту виграла турецька компанія «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Ширкеті» (Doğuş İnşaat ve Ticaret Anonim Sirketi). Новий міст будуватиметься паралельно до старого. Він буде вантовий з двома пілонами і матиме 4 смуги руху (по дві в кожному напрямку). Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст Дніпро новий міст
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Коментарі: 1

301
Andron777:
Сьогодні, 12:49

Пам'ятаю ще за 90-х почали бюджетні грошики на проект мосту деребанити. Як тільки нова влада так і новий проект на який виділялись чи малі кошти з бюджету міста. Шо при Пономаренко шо при Надоші, шо при Глухові шо при Бабаєві...


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