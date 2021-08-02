Проєкт нового кременчуцького мосту через Дніпро очікують вже за тиждень

Проєкт нового мосту через Дніпро у Кременчуці очікують вже через тиждень. Про це на нараді в Полтавській ОДА повідомив сьогодні Іван Краповницький, керівник Служби автомобільних доріг Полтавської області, яка виступає замовником нового мосту.
За його словами, експертиза проєкту триватиме ще два місяці. Нині ж активно йдуть підготовчі роботи до будівництва мосту, працює 69 будівельників, із них 35 — громадяни України, 34 — громадяни Туреччини — в основному, інженерно-технічний склад.
Майже на 90% змонтоване мобільне містечко для проживання персоналу з Туреччини.
Також прибув цементний завод, під нього вже монтують фундаменти, повідомив керівник Служби автомобільних доріг.
Сьогодні до Кременчука з Херсона має прибути чотири баржі та два буксири, які везуть обладнання для цементного заводу. На лівому та на правому березі Дніпра на підготовці будівництва працює 21 одиниця техніки. У суботу пройшло успішно випробування 5 паль на правому березі.
Нагадаємо, що тендер на будівництво мосту виграла турецька компанія «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Ширкеті» (Doğuş İnşaat ve Ticaret Anonim Sirketi). Новий міст будуватиметься паралельно до старого. Він буде вантовий з двома пілонами і матиме 4 смуги руху (по дві в кожному напрямку). Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.