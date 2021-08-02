На Полтавщині у ДТП травмувалися 7 дітей та 2 дорослих

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Серед них 1-річний та 3-річний малюки

У Полтавському районі 1 серпня, близько 17.20, біля с. Циганське, на 319 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський» зіткнулися автомобіль Citroen Jumpy, під керуванням 46-річного водія, та мікроавтобуса Volkswagen, під керуванням 38-річної водійки.

Як повідомляє пресслужба поліції, травмувалися 44-річний та 3-річний пасажири Citroen, а також водійка та 6 дітей-пасажирів (18, 12, 10, 1 та двоє 13-річних) мікроавтобуса Volkswagen. Усі потерпілі доставлені до лікарні.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури.