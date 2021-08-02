У Малій Кохнівці з озера витягли тіло 63-річного кременчужанина

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Це сталося на території садівничого товариства «Селікатчик», поблизу вулиці Горіхової

2 серпня о 9.18 у селі Мала Кохнівка з озера витягли тіло 63-річного кременчужанина. Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, це сталося на території садівничого товариства «Селікатчик», поблизу вулиці Горіхової.

О 8.20 рятувальникам зателефонував черговий Кременчуцького районного відділення Національної поліції та повідомив, що в водоймі знаходиться тіло чоловіка, яке потрібно вилучити.

За допомогою човна рятувальники дістали його води та передали працівникам поліції. Тіло покійного направили до СМЕ 4-ї міськлікарні Кременчука для встановлення точної причини смерті.